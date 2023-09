Influenciadora diz não ter peso na consciência por ‘causar’ término de MC Cabelinho e Bella Campos; atriz explicou que não cobriu tatuagem

Bella Campos cobre tatuagem feita há um mês com nome de MC Cabelinho Imagem: reprodução redes sociais

Após aparecer com uma borboleta desenhada no mesmo local onde havia tatuado ‘Victor Hugo’, nome verdadeiro de MC Cabelinho, Bella Campos explicou que homenagem ao ex-namorado ainda não foi coberta.

Em entrevista ao site ‘Hugo Gloss’, a atriz explicou que o desenho é apenas uma maquiagem para sua nova personagem no filme ‘Cinco tipos de medo’, conforme já havia sido apontado na última quarta-feira (13).

A tatuagem com o nome do ex foi feita um mês atrás. Muito criticada na época, Bella se defendeu dizendo: “Não tem coragem? Não faz. Eu vivo intensamente sim, e é uma delícia. Next”.

Contudo, no final do mês de agosto, o casal terminou após uma suposta traição do funkeiro.

“Estava aguardando um posicionamento público do MC Cabelinho sobre os rumores de traição, mas os homens, de uma forma geral, são isentos desse questionamento, e nós mulheres precisamos sempre nos explicar [...] Como não tivemos mensagem dele falando sobre o ocorrido, eu me proponho a confirmar aqui que não estamos mais namorando em função dos motivos óbvios”, disse a atriz em seu Instagram no dia 29 de agosto.

Affair de Cabelinho diz não ter peso na consciência

Duda Mehdef, influenciadora que diz ter ficado com MC Cabelinho enquanto ele ainda estava com Bella Campos e expôs a traição, resolveu abrir uma ‘caixinha de perguntas’ no Instagram e respondeu sobre a relação com o funkeiro.

Questionada se tinha “algum peso na consciência” sobre a situação, ela disse que sentia “uma paz terrível” e zero peso na consciência, pois não havia feito nada de errado.

