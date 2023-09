Famosos prestigiam desfile "Wind" de Romeriton Paulo em São Paulo com show de Flay

Famosos e fashionistas se reuniram com estilo e elegância para prestigiar o desfile da coleção 'Wind', criada pelo renomado estilista Romeriton Paulo. O evento, que ocorreu na Casa Florah, em São Paulo, foi marcado pela presença de ex-participantes do Big Brother Brasil e Misses Brasil, além de um show pocket que encantou o público presente, realizado pela talentosa cantora Flay.

A lista de convidados contou com nomes como Amanda Meirelles, Sarah Aline, Larissa Santos, Paula Amorim, Eslovênia Marques, Laís Caldas, Italo Ferreira, Julia Horta, Teresa Santos e Jakelyne Oliveira, entre outros. Cada celebridade não apenas prestigiou o desfile, mas também demonstrou seu estilo ao combinar suas roupas com os tons vibrantes e arrojados presentes na nova coleção de Romeriton Paulo.

O estilista, conhecido por suas criações únicas e inovadoras, apresentou sua coleção 'Wind' com peças que refletem a essência da moda brasileira contemporânea. A Casa Florah, com sua atmosfera elegante e aconchegante, serviu como cenário perfeito para que os convidados pudessem apreciar a fusão de cores e formas que permeia o trabalho de Romeriton.

Um dos momentos mais aguardados da noite foi o show pocket da cantora Flay, que abrilhantou ainda mais o evento com sua voz envolvente e presença de palco cativante. Sua performance musical foi a cereja do bolo em uma noite repleta de glamour e sofisticação.

O desfile da coleção 'Wind' de Romeriton Paulo não apenas celebrou a moda brasileira, mas também demonstrou a capacidade do estilista em surpreender e encantar o público com sua visão única. Com a presença de celebridades e fashionistas, a noite se tornou um verdadeiro espetáculo de estilo e elegância em São Paulo.