Ex-BBB Paulinha Leite não esconde de ninguém como ganhou o prêmio da loteria

A ex-BBB Paula Leite é uma verdadeira pessoa de sorte? Depois de ganhar mais uma vez na loteria, a influenciadora digital resolveu revelar qual o segredo para ter acertado mais de 50 apostas, sendo que a última foi no domingo (10).

Segundo ela, em entrevista ao Estadão, não há segredo e sim prática: “Eu sonho com números. Sou assim desde pequena e, em geral, eles chamam minha atenção, número de celular, placa de carro e costumo montar jogos com eles”, contou a famosa.

Sorte de milhões: Ex-BBB Paulinha Leite ganha de novo na loteria (Reprodução/Instagram)

Porém, Paulinha disse que tem um ritual sagrado: “Eu acredito na minha sorte, pratico a lei da atração e sempre observo os números que aparecem ao meu redor todos dos dias”, afirmou a ex-sister, que não ganhou o BBB, mas ficou milionária.

Para quem quer apostar na loteria, Paula Leita dá um conselho de vencedora: “Todo lugar tem números e com isso, eu monto minhas estratégias”.

Além da prática, a ex-participante do reality show da Globo não descarta que seja uma pessoa de sorte, mas segundo ela jogar muito é o principal segredo para levar uma bolada na loteria: “Eu não sei explicar, apenas sinto uma certeza e uma confiança muito grande dentro de mim. Mas primeiramente temos que praticar o ato de jogar. Muitas pessoas não jogam, logo não ganham”.

Paulinha Leite não ganhou o BBB, mas ficou milionária do mesmo jeito (Reprodução/@paulinhaleite)

A publicação de milhões

Em seu feed do Instagram, Paulinha chocou os seus seguidores ao postar uma foto com mais um bilhete premiado. No último domingo (10), a famosa levou para casa o prêmio de quase R$3 milhões da Lotofácil da Independência: “Dormi achando que estava milionária e acordei tendo certeza”, escreveu ela na legenda.

No entanto, o valor foi dividido entre 40 pessoas, que também levaram a bolada para casa. Cada uma deve receber o montante de R$ 74,5 mil. Segundo a ex-BBB, o valor será para investir em imóveis.

