Emily Ratajkowski se diz disponível para encontros

A modelo Emily Ratajkowski surpreendeu as redes sociais ao compartilhar seus critérios para encontros amorosos em um vídeo no TikTok. Ratajkowski, que se tornou famosa por sua beleza e estilo de vida glamoroso, agora diz estar disposta a sair com ?qualquer um? que a convide para jantar.

No vídeo, a modelo aparece com um texto sobreposto que diz: ?Recém-solteira, decidi sair com qualquer pessoa que quisesse me levar para jantar.? Ratajkowski também acrescentou na legenda: ?Grata por essa fase do processo de cura ter passado.?

A declaração inusitada da modelo não passou despercebida pelos fãs, que prontamente começaram a responder com propostas para encontros. Alguns fãs brincaram, como um que escreveu: ?Diz menos, acabei de fazer uma reserva no Chili's para nós.? Outro comentou com humor: ?Minha mãe disse que podemos jantar se você quiser.?

Além das brincadeiras, muitos elogiaram a sinceridade de Ratajkowski ao falar sobre os desafios em sua vida amorosa. Um usuário comentou: ?Você é a mais autêntica por isso.? Outro disse: ?Me sinto representado.?

Ratajkowski, que se divorciou de Sebastian Bear-McClard no ano passado após quatro anos de casamento, já foi ligada romanticamente a várias celebridades, incluindo Brad Pitt e Harry Styles. Ela foi vista pela primeira vez com o ator de ?Bullet Train? dias após solicitar o divórcio em setembro de 2022.

Um mês depois, a modelo foi fotografada aos beijos com o DJ Orazio Rispo em Nova York, antes de sair em sua motocicleta. Em uma entrevista à Variety na época, ela comentou: ?Estou recém-solteira pela primeira vez na minha vida e sinto que estou aproveitando a liberdade de não me preocupar muito com a minha imagem.?

Emily Ratajkowski também teve um breve romance com o comediante Pete Davidson, e os dois foram vistos juntos em um jogo dos Knicks em novembro de 2022. Posteriormente, ela se envolveu com Eric André, mas o relacionamento esfriou em março, quando foi flagrada aos beijos com Harry Styles em Tóquio. A vida amorosa agitada da modelo parece continuar sendo alvo de interesse e especulação dos fãs.