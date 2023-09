Curtir e stalkear são sinais de flerte? Sabrina Sato responde se usa as técnicas

Sabrina Sato ainda não encontrou um novo amor, mesmo os fãs querendo muito ver a famosa em clima de romance. Mas, a apresentadora da TV Globo decidiu quebrar o gelo e responder algumas perguntas sobre paquera nas redes sociais.

Um dos pontos principais envolve a questão é se curtir os stories das pessoas é uma forma de mostrar que ela está interessada: “Não, né…eu adoro curtir os stories dos meus amigos e das minhas amigas, de todo mundo”, respondeu a mãe de Zoe.

Outra técnica usada pelas pessoas para mostrar um interesse além da amizade é curtir fotos antigas no feed do Instagram, mas para a jurada do The Masked Singer Brasil tal atitude pode ser apenas um descuido.

“Eu já curti várias fotos antigas das pessoas quando eu estou stalkeando um perfil. Às vezes, eu vou lá, api quero ver a foto e sem querer eu...hum! Curti. Aí não dá mais para descurtir, já foi”, disse a celebridade.

Vale lembrar que em junho deste ano, a apresentadora do GNT precisou falar seriamente sobre a vida de solteira, já que muitos seguidores começaram a questionar quando ela iria entrar em um novo relacionamento amoroso.

Pelo Instagram, ela disse que a vida segue muito bem sem ninguém: “Semana toda gravando, trabalhando, cuidando da minha família e sem tempo pra pegar ninguém”, escreveu a jurada do The Masked Singer Brasil, que vivia boatos de um affair com o ex-BBB Paulo André e também com o ex-namorado João Vicente e o ator Cauã Reymond.

Solteira, Sabrina Sato esbanja sensualidade na web (Reprodução/@sabrinasato)

A publicação de Sabrina Sato chamou tanto a atenção dos fãs, que além dos comentários sobre a beleza da famosa, muitos aplaudiram e mandaram mensagens positivas: “E se tivesse pegando também ninguém tem nada com isso”, disse uma seguidora.

Uma outra afirmou que pessoas que “não têm uma vida legal” ficam “cuidando da vida dos outros”. Já uma terceira apontou que a fase solteira de Sabrina Sato ainda vai “dar muito pano pra manga”.

Solteira, Sabrina Sato teria tido um affair com Felipe Dylon há 17 anos (Reprodução/@sabrinasato)

Nos comentários, uma outra anônima resolveu afirmar que Sabrina está certa e deve focar na família: “Maravilhosa demais! Trabalha tanto, treina, cuida da Zoe, da atenção à família e ainda arruma tempo para mandar um recadinho sutil”.

Vale destacar que o último relacionamento público de Sabrina Sato foi com o ator Duda Nagle, com quem foi casada e teve a pequena Zoe.

