Confira como ficou Preta Gil após afirmar ‘dia de remontar a boneca’ nas redes sociais

A cantora Preta Gil segue compartilhando os momentos pesssoais com os fãs por meio das redes sociais.

Após passar 28 dias internada após uma cirurgia de retirada de tumor, ela compartilha cada momento da rotina de recuperação.

E nesta quarta-feira (14), ela focou em algo diferente: a famosa aparece toda deslumbrante maquiada e afirmou: ‘dia de remontar a boneca’.

O momento acabou viralizando nas redes sociais. Confira:

Crédito (Reprodução Redes Sociais)

Vídeo mostra saída de Preta Gil do hospital

Em um vídeo compartilhado no fim de semana, a famosa compartilhou o emocionante dia em que ganhou alta após o período de recuperação. Na postagem, ela também escreveu um importante texto de agradecimiento. Confira:

“A tão sonhada alta chegou. Foram 28 dias de internação, dias desafiadores, onde tive que lidar com muitas coisas difíceis, mas ao mesmo tempo rodeada de competência e amor, muito amor. Eu sou toda gratidão. Sou grata pela oportunidade em poder me tratar no melhor hospital do Brasil, quiça do mundo, na minha opinião”, comentou.

“Antes de tudo tenho que agradecer a Deus e meus Orixás por tudo, mas especialmente por terem colocado 2 anjos pra cuidarem de mim. Obrigada a todos os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, copeiras, auxiliares de limpeza, concierges e nutricionistas que ajudaram a me reabilitar com tanto carinho”.

“Estou ainda muito emocionada e talvez não consiga me expressar plenamente. O que importa é que venci mais essa batalha. Vou me fortalecer para próxima cirurgia e em breve poderei retomar minha vida!!! OBRIGADA A TODAS AS MENSAGENS, FLORES E VISITAS!!! Eu amo vocês!!!”, completou.