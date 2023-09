Clara Chía e Gerard Piqué desfrutam de férias em Croácia: paddle surf e momentos em família

Clara Chía e Gerard Piqué, juntamente com a família do ex-jogador, estão aproveitando ao máximo suas férias em Dubrovnik, Croácia. O casal foi visto se divertindo fazendo ?paddle surf? no Mar Adriático, mostrando sua cumplicidade e habilidades na prancha, enquanto desfrutavam de um merecido descanso longe de sua Barcelona natal.

A notícia de sua escapada chegou à mídia no final de agosto, quando a revista espanhola Lecturas revelou que Clara e Gerard haviam decidido se afastar da agitação de Barcelona para desfrutar de um período de lazer na bela Croácia.

Recentemente, fotos do casal durante uma emocionante sessão de ?paddle surf? foram compartilhadas pelo The Grosby Group, mostrando o quanto eles se divertiram sob o sol croata. Gerard Piqué não tirava os olhos de Clara Chía, demonstrando a forte conexão entre os dois.

Durante esses dias de relaxamento, a família se reuniu para um passeio de iate. Além de Clara e Gerard, estavam presentes os pais do ex-jogador, Joan Piqué e Montserrat Bernabeu, seu irmão Marc e sua esposa, María Valls. Todos desfrutaram de um dia agradável no meio das águas cristalinas do Adriático.

Após algumas horas de aventura aquática, o empreendedor, sua mãe e a relacionista pública voltaram à embarcação para se reunir com o restante da família. O portal de notícias Look informou que o barco em que se hospedaram é supostamente o Azimut, que passou por uma remodelação em 2023, tornando-o ainda mais confortável. Com quatro suítes, cada uma com seu banheiro privativo, uma área de bar e um amplo solário, o Azimut oferece todo o luxo necessário para uma escapada memorável.

De acordo com o site especializado em aluguel de iates, o custo de aluguel de uma embarcação desse tipo pode variar de R$125,000 a $135,000 por semana.

Esta é a primeira vez que a família se reúne fora de Barcelona, e, segundo fontes, Clara Chía e María Valls, parceira do irmão de Gerard, são grandes amigas e compartilham uma forte ligação há meses.

Este refúgio em Croácia ocorre em meio a rumores sobre problemas na custódia dos filhos de Gerard Piqué e Shakira, Milan e Sasha, que permanecem sem detalhes claros até o momento. A família, no entanto, parece estar desfrutando de seu tempo juntos neste paraíso croata.