Buraco no chão para defecar: veja essa e outras bizarrices na reforma da mansão de Kanye West

A reforma pensada por Kanye West em sua mansão em Malibu, cidade da Califórnia (Estados Unidos) está dando o que falar devido aos pedidos inusitados do rapper.

Um engenheiro contratado para executar as vontades de Ye diz ter sido demitido e agora está abrindo um processo contra ele por “violação de condições de trabalho”.

Em entrevista ao site Daily Mirror, Tony Saxon acusou o músico de exploração. O engenheiro disse que trabalhou 16 horas diárias por vários meses, sendo demitido após recusar a fazer mudanças que, segundo ele, colocaria a mansão em risco de incêndio.

Tonny foi contratado há dois anos, após Kanye demitir a arquiteta Bianca Censori, hoje sua esposa.

“Eu trabalhei muito próximo da Bianca durante o projeto. Na verdade, ela foi demitida e eu acabei ficando com a função dela. Me senti mal por isso. Segui mantendo contato com ela o tempo todo, tivemos um ótimo relacionamento durante todo esse período”, disse o responsável pela obra.

Buracos no chão, sem janelas e eletricidade

De acordo com Saxon, o projeto era tão inusitado que ele achou que o artista estava investindo em um projeto artístico e não em uma residência.

Entre os pedidos mais bizarros, estão os buracos no chão ao invés de privadas. “O cara queria um buraco no chão… Ele quer viver de verdade no que inicialmente achei que era para ser uma obra de arte”.

Além disso, a celebridade também não adicionou janelas ao projeto e nem eletricidade. “Achei que a ideia de remover as janelas e não ter eletricidade ou oxigênio fosse algo conceitual, não para servir de residência. Tinha certeza que era um projeto de arte, algo para visitar de vez em quando. Mas à medida que seguimos, ele falou ‘não, vou viver aqui’”.

O engenheiro alega que foi demitido após uma discussão com West, em que ele disse que os pedidos feito pelo rapper excêntrico poderia causar um incêndio na residência.

“Se você não fizer o que estou mandando, não vai trabalhar mais para mim, não vou ser mais seu amigo e você só vai me ver pela televisão”, teria dito Kanye.

A assessoria do músico ainda não se pronunciou sobre o caso.

