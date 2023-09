Anne Hathaway deixa ver o seu lado mais real e usa o biquíni mais confortável e elegante para mães em 2023

Anne Hathaway é uma das atrizes mais famosas e bem-sucedidas de Hollywood que, aos 40 anos, continua a colher sucessos e também está muito dedicada aos seus dois filhos.

E é claro que a famosa sabe como equilibrar o seu trabalho com o seu papel de mãe e prova que as mulheres podemos fazer tudo e ainda parecer divinas.

Recentemente, a famosa reapareceu e foi fotografada na praia com seus dois filhos Jonathan e Jack, e ainda impôs moda com o biquíni que usou.

O modelo de biquíni confortável e sexy que Anne Hathaway inspira para mamães em 2023

Anne Hathaway foi flagrada neste final de semana passeando com seus dois filhos na praia, e mostrou-se natural e linda, deixando ver sua faceta mais real como mãe.

A famosa atriz vestiu um biquíni em tom preto com top amarrado no pescoço e calcinha alta, ideal para estilizar a figura, esconder os pequenos defeitos e garantir que nada saia do lugar enquanto você se preocupa com seus pequenos.

Anne estava até brincando com seus filhos, carregando-os e sempre se mostrou confortável e muito elegante e moderna com esse tipo de biquíni, sendo ideal para as mães em 2023.

“Amei seu biquíni, eu quero!”, “Esse é o maiô que as mamães precisam!”, “Ela está linda, muito real!”, “Ela sempre linda e real!”, “Seu biquíni está lindo, eu não quero, eu preciso kkk”, “Ah, que linda com seus filhos!”, “Que lindo ver ela no seu papel de mãe!”, e “Eu amo ver ela assim, que linda ela está!”, foram algumas das reações nas redes.

Além disso, muitos admiraram este lado mais real da famosa, pois ela estava sem maquiagem, com o cabelo natural, molhado e brincando com seus filhos e ela parecia linda.