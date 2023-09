Sean Penn questiona a bofetada de Will Smith no Oscar

Will Smith Will Smith / Twitter

No último Oscar, Will Smith protagonizou um momento chocante ao agredir verbal e fisicamente o comediante Chris Rock. Agora, Sean Penn, renomado ator de Hollywood, decidiu se manifestar sobre o incidente e levanta questões importantes sobre o ocorrido e a reação da audiência.

Em uma entrevista recente à Variety, Sean Penn, de 63 anos, expressou sua surpresa e perplexidade com a resposta que Will Smith, de 54 anos, recebeu após subir ao palco na cerimônia do Oscar em março de 2022 e dar um tapa em Chris Rock, de 58 anos. Naquela noite, Smith foi agraciado com o prêmio de Melhor Ator por sua atuação em ?King Richard? e fez um emocionante discurso. Após a premiação, o ator participou das festas de celebração de sua vitória.

Penn começou seus comentários afirmando: ?Eu não conheço Will Smith. Eu o encontrei uma vez. Ele pareceu muito simpático quando o conheci. Ele foi tão incrível em 'King Richard'?. No entanto, ele questionou veementemente a atitude de Smith, perguntando por que ele teria se envolvido em um ato tão lamentável e comovente.

Ele continuou, enfatizando: ?Então, por que diabos você acabou de se humilhar e humilhar todos os outros com essa coisa estúpida? Por que eu fui para a p***a da cadeia por ter feito o que você fez? E você ainda está sentado aí? Por que vocês estão todos de pé e aplaudindo o pior momento dele como pessoa??

Sean Penn, conhecido por seus próprios problemas legais no passado, relembrou o fato de ter passado 33 dos 60 dias de prisão aos 26 anos após agredir um figurante no set do filme ?Cores? em 1987. Ele também mencionou outros incidentes em sua carreira marcados por confrontos violentos.

Will Smith já pediu desculpas pelo incidente no Oscar e renunciou à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que o proibiu de comparecer a seus eventos por 10 anos. Em um vídeo no ano passado, ele admitiu: ?Meu comportamento foi inaceitável? e expressou seu desejo de se arrepender sem se envergonhar de si mesmo.

O produtor do Oscar de 2022, Will Packer, revelou em uma entrevista para o programa ?Good Morning America? que a polícia estava pronta para prender Smith se Chris Rock quisesse prestar queixa. No entanto, Rock optou por não seguir com o processo.

Além disso, Sean Penn aproveitou a entrevista para criticar a cerimônia do Oscar por não dar espaço para o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, compartilhar uma mensagem durante a premiação, ao contrário de outros eventos de premiação que fizeram isso na época.

Penn concluiu: ?O produtor do Oscar pensou: 'Ah, ele não é descontraído o suficiente'. Bem, adivinhe o que você conseguiu em troca? Will Smith!? Ele acrescentou: ?Isso nunca teria acontecido com Zelenskyy. Will Smith nunca teria saído daquela cadeira para se envolver em violência estúpida. Isso nunca teria acontecido?.

Por fim, Sean Penn também compartilhou por que decidiu presentear seu Oscar ao presidente Zelenskyy em novembro. O ator vencedor por ?Sobre Meninos e Lobos? em 2004 e ?Milk? em 2009 declarou: ?Eu pensei, bem, dane-se, você sabe? Eu vou dar para a Ucrânia. Eles podem derreter e transformar em balas para atirar nos russos?.