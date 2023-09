MIS promove exposição gratuita e interativa em SP sobre meio ambiente; veja como visitar

A exposição ‘TIME TO ACT! Imagens e Sons do Antropoceno’, foi recebida pelo MIS (instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo) no dia 12 de setembro e contará com a instalação até o dia 8 de outubro. A mostra, interativa e gratuita, é promovida pela TIME TO ACT Entertainment, a fim de conscientizar o público sobre a aceleração do aquecimento global.

A instalação presente no museu oferece experiências sensoriais sobre o meio ambiente com arte, música, história e entretenimento. Também será possível assistir ao documentário “Breve história do ativismo” (2022), dirigido por Luciana Brafman, fundadora da TIME TO ACT Entertainment. A produção aborda alguns dos principais movimentos pelo meio ambiente, do final do século XIX ao início do século XXI.

Na mostra, além das experiências interativas, será exibido o videoclipe da música “Para Onde Vamos” (2019), com as vozes de Moreno Veloso, Arnaldo Antunes, Zelia Duncan, Zeca Baleiro, Chico Brown, Paulo Moska, Tom Karabachian, Paula Morelenbaum, Dora Morelenbaum, Roberta Sá, Céu, Thalma de Freitas, Ná Ozzetti, Fabiana Cozza, MC Soffia, e também Jaques Morelembaum ao violoncelo, e as crianças do coral infantil Projeto Guri. A música é de Beto Villares e Carlos Rennó, produzida por Isabella Prata e com a direção de Toni Vanzzolini.

Serviço

Local: Museu da Imagem e do Som (MIS) | Foyer 2º andar

Avenida Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo

Data: de 12 de setembro a 8 de outubro de 2023

Ingresso: GRATUITO e com acesso ao local nos horários estabelecidos

Horários de funcionamento: