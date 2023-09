Emily Ratajkowski quase sofreu um constrangimento com um top no MTV Video Music Awards 2023

Emily Ratajkowski quase teve um constrangimento no traje usado durante o MTV Video Music Awards 2023. A modelo foi vista se divertindo ao som de uma performance enquanto usava um top ousado.

Emily, de 32 anos, vestia um top verde que se cruzava para cobrir seus seios no MTV VMAs. O top revelou um sério ?underboob?, mal contendo seu generoso busto enquanto ela dançava na plateia durante o show. Para piorar as coisas, ela se levantou para dançar e parecia ajustar o top quando ele subiu.

Emily estava no show para apresentar um prêmio. Ela subiu ao palco na tarde no show, introduzindo Karol G antes de sua performance. Emily homenageou o início dos anos 2000 com seu visual no MTV VMAs. Ela desfilou no tapete vermelho antes do show usando o arrojado traje verde - inspirado na moda do ano 2000 - projetado por Jean Paul Gaultier.

Este incidente durante o MTV VMAs 2023 certamente chamou a atenção, e Emily Ratajkowski conseguiu manter a compostura enquanto exibia sua moda inspirada nos anos 2000. Com seu estilo único e confiança, ela continuou sendo um destaque na noite do evento.