Corações Partidos? Shakira quebrou o silêncio nos Music Awards, mas um detalhe a transformou no centro das críticas

Shakira é uma das cantoras mais reconhecidas mundialmente, não apenas por sua carreira musical, mas também pela polêmica gerada desde sua separação com o ex-jogador de futebol Gerard Piqué. No entanto, a cantora colombiana está melhor do que nunca com a série de sucessos e colaborações com vários artistas, o que lhe permitiu ganhar os Prêmios Video Music Awards 2023, onde ela brilhou com sua apresentação, no entanto, um detalhe a tornou o centro das críticas.

A intérprete de 'Te felicito', claro, chegou à gala acompanhada por seus dois filhos Sasha e Milán, que são seu maior amor e, portanto, sua maior prioridade, levando muitos elogios para cada um de seus 'looks', que certamente não teriam sido baratos. Sem dúvida, o mais importante foi sua apresentação, pois grande parte dos presentes estava à espera de seu show, para assim poder cantar cada um de seus maiores sucessos.

A colombiana saiu ao palco com alguns passos de dança, gerando diversos comentários. A primeira música a ser interpretada foi Loba, onde deixou mais de um boquiaberto com seus movimentos de quadril, pois além de se destacar por sua habilidade vocal, também o fez pelo seu “sabor” colombiano. Da mesma forma, houve tempo para interpretar o famoso tema com Karol G ‘Sessions # 53′, onde o público não teve dúvidas em aclamá-la e até mesmo Taylor Swift se divertiu do início ao fim com a apresentação da colombiana.

No entanto, os comentários dos internautas não se fizeram esperar, pois indicaram que Shakira fez um playback muito ruim durante sua apresentação, o que gerou risadas, mas também descontentamento: "Amo Shakira, uma das melhores latinas, mas seu playback não foi muito bom", "Faço playback melhor que o de Shakira", "Perdoo o playback de Shakira porque sei que ela é uma boa cantora". Estes são alguns dos comentários que mais se destacam na plataforma 'X', pois com o passar dos minutos os comentários aumentam cada vez mais.

A verdade é que durante este tipo de eventos é normal que os artistas usem playback, tendo em conta a magnitude dos prêmios. Também os constantes movimentos que precisam realizar para que a apresentação seja um sucesso e o público possa apreciar o show do começo ao fim, onde a interpretação não é o único protagonista.