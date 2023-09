Após boatos, Maraísa desmente rumores de gravidez

Maraisa, aos 35 anos, recentemente se pronunciou para desmentir os boatos de que estaria grávida de seu namorado, o empresário Fernando Mocó. Esses rumores surgiram poucos meses após eles assumirem o relacionamento, gerando especulações nas redes sociais.

Durante sua participação no programa Podpah, Maraisa aproveitou a oportunidade para esclarecer a situação e afirmou categoricamente que não está grávida. Ela se mostrou surpresa com o fato de as pessoas estarem acreditando nesses boatos e reiterou que não está esperando um filho. Ela também explicou que é improvável que ela fique grávida, pois utiliza métodos contraceptivos, como o DIU e o chip, que a impedem de menstruar há cinco anos.

No entanto, Maraisa não descartou a possibilidade de se tornar mãe no futuro. Ela mencionou a ideia de congelar seus óvulos como uma alternativa, caso os planos para uma gravidez não se concretizem em breve.

Além disso, após assumir seu relacionamento com Fernando Mocó, Maraisa se tornou madrasta de um menino de 6 anos. O casal oficializou o namoro no início de julho e tem compartilhado momentos juntos nas redes sociais.