Vocalista do Molejo não está com pneumonia; veja o que dizem os médicos

Vocalista do Molejo, Anderson Leonardo, segue internado e o quadro é estável (Vocalista do Molejo, Anderson Leonardo, segue internado e o quadro é estável)

Anderson Leonardo, o vocalista do Molejo, segue internado e o quadro clínico é visto como estável, mas os médicos afirmaram que ele não está com pneumonia, mas com uma embolia pulmonar.

Sem afirmar em qual hospital do Rio de Janeiro o sambista está, uma nota enviada pela assessoria de imprensa do artista disse que ele passou por diversos exames que constataram a doença. De acordo com a nota, publicada nas redes sociais, o quadro é estável.

“A assessoria de imprensa do grupo Molejo vem atualizar o quadro clínico do cantor Anderson Leonardo, que outrora foi diagnosticado com pneumonia, porém após uma revisão médica e novos exames mais específicos foi constatado uma embolia pulmonar com o quadro estável. Mais uma vez contamos com as orações e o apoio dos amigos, fãs e contratantes”, afirma o texto.

Com o novo diagnóstico, o vocalista do Molejo fica afastado dos palcos por tempo indeterminado. Pelas redes sociais, a equipe do grupo de pagode também pede por oração e avisa aos fãs que a agenda de shows será mantida.

“A assessoria do grupo Molejo vem, através deste, informar que o vocalista @cantorandersonleonardo encontra-se hospitalizado em decorrência de uma pneumonia, contamos com as orações de todos amigos e fãs, e esperamos muito em breve ele esteja de volta aos palcos levando a sua alegria contagiante. Reiteramos que a agenda de shows será mantida com os demais 5 artistas do Molejão”, afirmou a nota oficial.

O diagnóstico de câncer de Anderson

Segundo o vocalista do Molejo, tudo começou com um inchaço na virilha: “”Eu estava sentindo uma coisa muito pequena e falava: ‘não deve ser nada, deve ser uma gordurinha’. Daí foi crescendo. Eu e minha namorada procuramos o urologista”.

Em seguida, veio o diagnóstico de câncer: “Ai o cara falou pra fazer uma biópsia. Quando fez, deu que eu tinha um tumor maligno na região da virilha”, disse o cantor ao podcast “Rocinha cast”, em maio.

