Tom Hanks: o sucesso de Forrest Gump e os "segredos por trás das câmeras"

O clássico filme americano “Forrest Gump”, lançado em 1994, continua encantando o público em todo o mundo. Esta comédia dramática, estrelada por Tom Hanks como o personagem que dá nome ao filme, conquistou prêmios importantes desde sua estreia. Vamos explorar alguns fatos curiosos sobre o filme e a atuação de Tom Hanks.

Um Salário de Sucesso

Tom Hanks fez uma jogada brilhante ao concordar em receber parte dos ganhos do filme ao invés de um salário fixo. Dado que “Forrest Gump” arrecadou mais de 677 milhões de dólares, esta decisão resultou em ganhos substanciais para o ator. Além disso, Hanks conquistou seu segundo Oscar de melhor ator por sua atuação no filme, tornando-se o segundo ator a conquistar o prêmio por dois anos consecutivos. Antes disso, ele havia vencido por seu papel em “Filadélfia”.

Truques de Pingue-Pongue

Uma cena icônica de pingue-pongue no filme foi criada com a ajuda de computadores, uma revelação surpreendente para muitos espectadores. Na realidade, Tom Hanks e seu oponente não estavam rebatendo uma bola real, mas sim atacando o ar. Essa cena também tem um significado histórico, pois faz referência à “diplomacia do pingue-pongue”, uma estratégia do ex-presidente Nixon para melhorar as relações com a China.

main-qimg-0c12a28495fae694e4d0aac0c62d7253

A Escolha de Tom Hanks

Tom Hanks foi uma escolha perfeita para interpretar Forrest Gump, mas o papel teve recusas notáveis ​​de outros atores como John Travolta, Bill Murray e Chevy Chase. John Travolta, por exemplo, optou por estrelar “Pulp Fiction” e foi indicado ao oscar de melhor ator, mas a decisão de recusa de Forrest Gump pode ter sido uma arrependimento para ele.

Sally Field: A Mãe de Forrest

Sally Field, que desempenhou o papel da mãe de Forrest Gump, tinha apenas 10 anos a mais que Tom Hanks na época das filmagens, apesar da aparente diferença de idade. Isso foi possível graças a uma peruca e maquiagem habilmente aplicadas. Curiosamente, os dois atores já trabalharam juntos no filme ?Punchline? em 1988.

cde4d01ab42973e58e61c6df3692095c

Tom Hanks: Um Marco em sua Carreira

“Forrest Gump” foi um ponto de virada significativo na carreira de Tom Hanks. Embora já fosse um ator de renome, o filme impulsionou sua carreira a novos patamares, permitindo-lhe assumir uma ampla variedade de papéis, desde dramas intensos até filmes animados e comédias românticas.

Em resumo, “Forrest Gump” não é apenas um filme icônico, mas também marca uma fase crucial na carreira de Tom Hanks. Com seus segredos de produção e o talento inegável do ator, o filme continua a ser uma parte essencial do cinema americano.