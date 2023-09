Tom Cruise rejeitado por Lady Di, uma das mais famosas do Reino Unido

O renomado ator de Hollywood, Tom Cruise, conhecido por sua carreira e beleza, teve um episódio inesperado em sua vida amorosa. Ele foi rejeitado por uma das mulheres mais famosas da história do Reino Unido, a icônica Lady Diana.

De acordo com a biografia 'Diana: Her True Story', publicada pelo OKDiario, Tom Cruise, estrela de 'Top Gun: Maverick', manifestou interesse romântico por Diana Spencer, a eterna Princesa de Gales. No entanto, Lady Di recusou seus avanços, alegando que não queria se envolver com alguém tão famoso. Inicialmente, eles eram amigos, e houve um momento em que Lady Di pensou que a amizade pudesse se tornar algo mais. No entanto, ela considerava que o mundo de Hollywood era muito distante e acabou se afastando do ator.

Motivos da rejeição de Tom Cruise

Acredita-se que Tom Cruise e Diana tiveram vários encontros, e ele demonstrou interesse genuíno por ela. No entanto, a Princesa Diana achava que Tom Cruise era distante e superficial. A princípio, ela imaginou que a amizade poderia evoluir, mas com o tempo percebeu que pertenciam a mundos diferentes. Foi então que ela pediu a alguém para comunicar ao famoso ator que não havia mais chances.

Naquele momento, Tom Cruise estava no auge de sua carreira, mas Lady Di não se sentia confortável com a forma como ele lidava com a situação. Ela, que era mais famosa do que ele, não entendia algumas de suas atitudes. Em uma conversa com um amigo próximo, ela confessou o motivo: ?Ele é mais um da lista, é muito baixo.?

A rejeição de Lady Diana não foi um desmerecimento a Tom Cruise. Pelo contrário, ela considerou que a maneira como ele se relacionava com seu mundo não estava correta, e foi por isso que o rejeitou. A princesa, apesar de sua fama global, sempre manteve uma proximidade com seus admiradores. Embora tenha enfrentado momentos difíceis devido à pressão constante, seu sorriso característico ainda é lembrado por todos, 26 anos após sua morte.

É possível que houvesse outros motivos para a decisão de Lady Di de rejeitar Tom Cruise. Talvez ela não quisesse estar constantemente sob os holofotes que acompanham um relacionamento com uma estrela de Hollywood ou preferisse manter sua privacidade.