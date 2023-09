Tim Burton redescobre o prazer de fazer cinema com Beetlejuice 2

Tim Burton, o renomado diretor conhecido por seu estilo peculiar e sombrio, está redescobrindo sua paixão por fazer cinema com o aguardado ?Beetlejuice 2?. Em uma entrevista ao The Independent, Burton compartilhou como suas experiências anteriores com grandes estúdios o deixaram exausto, mas voltar ao mundo do personagem Beetlejuice, interpretado por Michael Keaton, trouxe uma mudança bem-vinda.

?É por isso que é difícil para mim assistir aos filmes depois, porque ainda sinto a emoção do que aconteceu. Não obtenho um alívio disso,? disse Burton, refletindo sobre suas experiências passadas com grandes produções de estúdio. ?Mas eu gosto de todas as pessoas com quem trabalhei. Neste último, Beetlejuice 2, eu realmente gostei. Tentei simplificar tudo e voltar ao básico de trabalhar com boas pessoas, atores e marionetes. Foi como voltar ao motivo pelo qual eu gosto de fazer filmes.?

Burton revelou que a sequência muito aguardada, programada para estrear nos cinemas em setembro de 2024, está ?99% concluída?. As filmagens ocorreram mais cedo este ano em Londres e Vermont antes da greve do Screen Actors Guild (SAG) em julho, que interrompeu a produção de grandes filmes de Hollywood.

?Me sinto grato por termos conseguido o que conseguimos. Literalmente, foi um dia e meio,? disse Burton sobre a conclusão do projeto. ?Sabemos o que temos que fazer.?

O filme ?Beetlejuice 2? trará de volta Michael Keaton em seu papel icônico, assim como Winona Ryder no papel de Lydia Deetz. Monica Bellucci, que está em um relacionamento com Burton, também aparecerá no filme ao lado de Justin Theroux, Willem Dafoe e Jenna Ortega, de ?Wednesday.? Catherine O'Hara também é esperada para reprisar seu papel do filme original de 1988.

Embora os detalhes da trama permaneçam obscuros, Keaton compartilhou sua empolgação em reprisar um de seus icônicos papéis dos anos 80. Ele descreveu a experiência de fazer ?Beetlejuice? como a mais divertida em muito tempo, enfatizando que o filme será feito da mesma forma que o original, com improvisação, criatividade manual e alegria pura.

Para os fãs de Tim Burton e Beetlejuice, a espera está quase chegando ao fim, e a expectativa em torno de ?Beetlejuice 2? está aumentando à medida que a data de lançamento se aproxima. O mundo peculiar e sombrio de Burton promete mais uma aventura inesquecível.