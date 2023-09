Sharon Osbourne revela segredo para um casamento de 40 anos com Ozzy Osbourne: "Ambos somos estranhos"

O casamento do Príncipe das Trevas está repleto de amor. Sharon Osbourne abriu o coração em uma entrevista à E! News sobre seu relacionamento com Ozzy Osbourne e explicou por que eles estão juntos desde que se casaram em 1982.

?Ambos somos estranhos?, disse a apresentadora de TV, 70 anos, ao falar sobre sua conexão especial com o ícone do heavy metal, 74 anos. ?Eu posso parecer bastante normal, você sabe, pela maneira como me visto, mas 'normal' não é uma palavra que eu use com frequência.?

?Somos dois estranhos e éramos dois jovens selvagens que se encontraram?, continuou Osbourne, referindo-se ao momento em que se conheceram em 1971, quando ela trabalhava no escritório de seu pai, Don Arden, executivo de gravadora.

Sharon ajudou o roqueiro a se reerguer enquanto ele lidava com problemas de abuso de substâncias após ser demitido do Black Sabbath em 1979, incentivando-o a iniciar seu próprio projeto solo, que ela passou a gerenciar. ?Somos cortados do mesmo tecido?, disse Osbourne à E! News.

Além de serem ?estranhos?, a ex-estrela de ?The Osbournes? revelou o que aprendeu ao longo de quatro décadas de casamento

Ela enfatizou o quão importante é ?perceber que você precisa aceitar as pessoas como elas são?. ?Eles nunca serão o que você quer que sejam?, continuou Osbourne. ?Você tem que aceitá-los. Existem partes boas e ruins. Se você os ama o suficiente, aceitará e perceberá que não pode mudar isso.?

A lenda da indústria musical também admitiu que seu casamento nem sempre foi perfeito. (O casal se separou mutualmente por um período em 2016, quando Osbourne descobriu que seu marido tinha sido infiel.)

?Não tem sido fácil, nenhum relacionamento é fácil?, acrescentou a estrela da realidade. ?Você tem que trabalhar nele. Passará por momentos difíceis, momentos ruins e momentos horríveis. Mas se você se ama o suficiente, superará.?

O casal recentemente falou com a revista PEOPLE sobre o amor que sentem um pelo outro e como celebraram seu 40º aniversário de casamento em julho passado.

?Nós nunca saímos de nossa suíte no Beverly Hills Hotel?, disse Sharon. ?Foi brilhante.?

Ozzy lembrou: ?Quando celebramos nosso 40º aniversário de casamento, eu disse a Sharon, 'Para onde foram os anos?' É simplesmente ridículo. Quer dizer, 40 anos é incrível. Não deveria ter durado tanto.?

O astro do metal também chamou sua esposa de ?a melhor? por estar ao seu lado durante suas recentes lutas de saúde, incluindo um diagnóstico recente de doença de Parkinson. ?Acredito que você só tem um amor verdadeiro na vida. Ainda estou apaixonado pela minha esposa. Isso é o mais importante?, compartilhou com a PEOPLE.

Ozzy, Sharon e seus filhos Kelly, 38 anos, e Jack Osbourne, 37 anos, se reunirão em breve para um novo projeto. Na semana passada, a família da realeza do rock anunciou que estaria relançando seu podcast pela primeira vez em cinco anos, com a segunda temporada estreando em 12 de setembro.

A nova temporada foi anunciada nas redes sociais, com o Instagram oficial do podcast compartilhando que a série ?mergulhará nos mundos das celebridades, crimes reais, rock and roll, cultura? e muito mais.