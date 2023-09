Sem alteração do quadro respiratório, Mingau passa por traqueostomia em hospital de São Paulo

Mingau, baixista do Ultraje a Rigor (Reprodução/Instagram)

Segundo o último boletim médico do Hospital São Luiz, o baixista Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, foi submetido a uma traqueostomia nesta segunda-feira, um procedimento no qual a traqueia é aberta para inserção de uma cânula que vai ajudá-lo a respirar.

De acordo com os médicos, o músico continua respirando com a ajuda de aparelhos e permanece em estado grave na UTI, embora esteja estável. Desde sábado passado a equipe médica vinha reduzindo gradativamente a sedação na esperança de que ele retomasse a respiração natural e pudesse ser ‘extubado’, mas como não ocorreu optaram pela traqueostomia.

Mingau foi baleado na cabeça no dia 2 de setembro, em Paraty, quando passava de carro por uma região conhecida na cidade pela venda de drogas acompanhado de um amigo. Seu carro foi alvejado e um dos projéteis acertou sua cabeça pelo lado esquerdo frontal, atravessando o crânio. Segundo os médicos, a bala varou o cérebro deixando poucos fragmentos.

LEIA TAMBÉM: Kayky Brito na UTI: Essas são as possíveis sequelas do traumatismo craniano

Desde então o baixista passou por duas cirurgias, uma para conter a hemorragia no cérebro e outra para diminuir a pressão intracraniana causada pelo inchaço do cérebro. A parte atingida pela parte é responsável pela coordenação de alguns movimentos, fala e visão, mas os médicos disseram que ainda não é possível avaliar se Mingau terá sequelas, mas para evitar complicações motoras foram tomados cuidados com fisioterapia motora e respiratória.

Mingau completou 56 anos um dia após ser baleado. O baixista faz parte da banda Ultraje a Rigor desde 1999.

Os motivos do crime ainda são desconhecidos. Por enquanto, a polícia prendeu uma pessoa e procura outras três que teriam participado do tiroteio.