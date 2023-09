Selena Gomez brilha em selfie de biquíni preto no espelho

Selena Gomez, a atriz de 31 anos de idade, continua a celebrar o verão de maneira elegante. Na terça-feira, ela compartilhou uma foto de si mesma usando um clássico traje de banho preto de uma peça, com seu cabelo escuro penteado para trás do rosto.

A imagem parece ter sido tirada no banheiro da estrela, já que também mostrava uma bancada coberta com produtos de maquiagem de sua marca Rare Beauty, lenços umedecidos, creme corporal e algumas bebidas para manter Gomez hidratada.

Gomez é uma grande fã de trajes de banho pretos elegantes. Em junho de 2023, ela compartilhou uma imagem usando um lindo traje de banho preto Solkissed Sabrina One-Piece ($121), combinado com brincos grandes de argola dourada.

Recentemente, ela esteve ocupada com o lançamento de sua nova música dançante ?Single Soon? - o que rapidamente levou os fãs a especularem sobre seu relacionamento com seu ex-namorado The Weeknd.

No entanto, Gomez esclareceu isso quando respondeu a uma postagem do Instagram de 27 de agosto do Hollywood Life sobre a especulação. ?Não poderia ser mais falso?, respondeu a cantora pop nos comentários de uma foto em que aparecia com o astro de ?Blinding Lights?, de 33 anos, no Met Gala de 2017.

De acordo com Gomez, a música trata mais sobre empoderamento pessoal e uma homenagem à solteirice do que qualquer outra coisa. ?Obrigada a todos pelo carinho com Single Soon!!! É um hino divertido sobre se sentir confortável em sua própria pele, amar sua própria companhia… e também é muito divertido dançar!?, ela escreveu no Instagram após o lançamento da música.

A música, produzida por Benny Blanco e Cashmere Cat, marcou o retorno de Gomez à música desde que lançou o single ?My Mind & Me? em novembro de 2022.

Gomez e The Weeknd - cujo nome real é Abel Tesfaye - estiveram anteriormente juntos por 10 meses em 2017. Eles começaram a namorar logo após a separação dela de Justin Bieber e a separação do astro de ?The Idol? da modelo Bella Hadid.

O casal foi visto pela primeira vez em um jantar em janeiro de 2017 e confirmou publicamente seu relacionamento mais tarde naquele mês.

Gomez acabou se juntando a The Weeknd em sua turnê internacional. Segundo fontes, ele também esteve ao seu lado durante sua recuperação de um transplante de rim devido aos seus problemas de saúde causados pelo lúpus.

O casal terminou em outubro de 2017, e Gomez desde então falou sobre como eles permaneceram ?amigos? apesar da separação.