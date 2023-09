Por que Kate Middleton tinha os dedos enfaixados em seu último compromisso

Kate Middleton, a Princesa de Gales, mostrou algo surpreendente em seu último compromisso real. Na terça-feira, a Princesa de Gales, de 41 anos, compareceu à HMP High Down, uma prisão masculina em Surrey, Inglaterra, em sua função de patrona da The Forward Trust antes da Semana de Conscientização sobre Dependência no Reino Unido. A Princesa Kate sorriu ao chegar, mas chamou a atenção por usar bandagens na mão direita.

Os dedos indicador e médio da Princesa de Gales estavam unidos com fita adesiva - por um motivo bastante comum! A Princesa Kate machucou a mão enquanto pulava na cama elástica com seus filhos: o Príncipe George, de 10 anos, a Princesa Charlotte, de 8 anos, e o Príncipe Louis, de 5 anos. Um porta-voz do Palácio de Kensington confirmou à PEOPLE que se trata de ?uma pequena lesão, nada grave?.

A cama elástica pode ser uma das maneiras favoritas de brincar para a família de Gales, já que Kate mencionou que pula nela com George, Charlotte e Louis no início deste ano.

Em janeiro, a Princesa de Gales hospedou uma recepção para a equipe campeã da Copa do Mundo de Rugby em Cadeira de Rodas da Inglaterra no Palácio de Hampton Court, onde um dos atletas perguntou se ela frequentava a academia.

De acordo com o Daily Mirror, Kate respondeu: ?É correr atrás das crianças ? faço isso sempre que posso, até pulo na cama elástica com meus filhos antes da escola?.

A princesa real já usou bandagens na mão direita antes e usou fita adesiva no polegar direito algumas vezes no ano passado, após uma visita ao Royal Surrey County Hospital em outubro de 2022 e um Serviço Nacional de Ação de Graças pelo Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth em junho.

Kate pode ter aplicado as bandagens para ajudar a curar lesões comuns resultantes de seus passatempos - como cozinhar, jardinagem ou criação de abelhas.

No entanto, a mão direita da Princesa de Gales não estava enfaixada no fim de semana, quando ela viajou para a França para assistir à partida da fase de grupos da Copa do Mundo de Rugby de 2023 entre Inglaterra e Argentina. A Princesa Kate acompanhou de perto a ação no Stade de Marseille em seu papel real como patrona da Rugby Football Union e Rugby Football League, e pode ter sido um amuleto da sorte, já que a Inglaterra venceu a Argentina por 27-10.

Seus dedos também estavam livres enquanto gravava para o podcast ?The Good, The Bad & The Rugby? de Mike Tindall no Castelo de Windsor

Enquanto a Princesa Kate atua como patrona da Rugby Football Union da Inglaterra, o Príncipe William e a Princesa Anne são patronos da Rugby Football Union do País de Gales e da Rugby Football Union da Escócia, respectivamente. Como ex-jogador de rugby profissional, o marido de Zara Tindall foi um entrevistador ideal para a mesa redonda real! Mike ajudou a Inglaterra a vencer a Copa do Mundo de Rugby na Austrália em 2003.

Embora tenha machucado a mão, Kate estava totalmente focada em HMP High Down na terça-feira, visitando para aprender mais sobre como os detentos e suas famílias estão sendo apoiados em relação à dependência. Ela observou como a Forward Trust, da qual é patrona real, ajuda aqueles no sistema de justiça criminal a gerenciar e se recuperar da dependência. Ela acompanhou a experiência de uma visita em família à instalação, começando pelo processo de segurança obrigatório, e ouviu sobre esforços para melhorar as visitas para as crianças. High Down, uma prisão masculina com cerca de 1.100 detentos, tem trabalhado para tornar a experiência mais positiva, especialmente para as crianças.

A dependência foi um dos primeiros problemas que Kate adotou após seu casamento com o Príncipe William em 2011. Isso a levou a defender a conscientização sobre saúde mental, especialmente o impacto que ela tem nas crianças pequenas.

Kate trabalha com instituições de caridade relacionadas à dependência há mais de uma década

Isso que a ajudou a compreender ?a complexidade da saúde mental e informou grande parte de seu trabalho nos primeiros anos?, afirmou seu escritório no Palácio de Kensington.

?As experiências na primeira infância, antes dos cinco anos de idade, têm um impacto significativo na vida adulta, incluindo a resiliência e a capacidade de lidar com adversidades?.

A Semana de Conscientização sobre Dependência, que ocorre no Reino Unido de 28 de outubro a 4 de novembro, tem o tema ?Todo Mundo Conhece Alguém?. A Princesa se tornou patrona da The Forward Trust em junho de 2021, quando a instituição de caridade se fundiu com a Action on Addiction, uma das primeiras instituições de caridade reais da Princesa em 2012.