Pai dos filhos de Britney Spears busca aumento na pensão alimentícia

Kevin Federline, o ex-marido de Britney Spears e pai de seus filhos, Sean Preston e Jayden James Federline, está buscando um aumento na pensão alimentícia dos filhos. Segundo informações, Federline considera injusto o valor atualmente acordado entre ele e Britney e decidiu recorrer aos tribunais em busca de uma revisão no acordo.

De acordo com o TMZ, o acordo original estipulava que os filhos de Britney receberiam US$ 40 mil (aproximadamente R$ 197,3 mil na cotação atual) enquanto estivessem sob os cuidados de seu pai. No entanto, esse acordo havia sido estabelecido quando o tempo de convivência das crianças com ambos os pais era igualmente dividido.

A perspectiva de Kevin Federline mudou à medida que seus filhos passaram a passar a maior parte do tempo com ele e sua atual esposa, Victoria Prince, chegando inclusive a se mudarem para o Havaí. O TMZ também informou que a pensão de Britney Spears deverá ser reduzida pela metade em breve, uma vez que seu filho mais velho, Sean, completará 18 anos nas próximas semanas, o que encerra sua obrigação de pagar pela pensão do filho mais velho. Jayden, no entanto, continuará recebendo a pensão até sua formatura em 2025.

Além da questão financeira, o relacionamento entre Britney Spears e seus filhos parece estar em um momento complicado. De acordo com um documentário do TMZ chamado ?TMZ Investigates: Britney Spears: The Price of Freedom?, os garotos não têm contato com sua mãe há mais de um ano. As tensões se agravaram após uma discussão pública sobre o comportamento de Britney nas redes sociais no verão de 2022, quando os filhos deixaram de responder às mensagens dela.

A última vez que Britney teve contato com seus filhos foi no início de 2022, antes de seu casamento com Sam Asghari, que terminou em agosto de 2023. O documentário também destacou que a relação já estava fragilizada antes disso, principalmente após Jayden criticar publicamente as habilidades parentais de sua mãe em agosto de 2022.

Britney Spears se manifestou sobre a situação em setembro de 2022, demonstrando estar magoada e expressando a esperança de que um dia eles possam se encontrar e discutir abertamente as questões familiares. A batalha legal pela pensão alimentícia parece ser apenas mais um capítulo em meio a uma relação tumultuada entre a estrela pop e seus filhos.