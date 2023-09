Orlando Morais e filhas encantam São Paulo com a estreia da turnê "Eu & Elas"

A música sempre foi um vínculo forte na família de Gloria Pires (59) e Orlando Morais (61). E agora, esse laço se tornou ainda mais evidente, à medida que o músico e suas filhas Cleo (40), Anttónia (31) e Ana (23) se uniram para dar vida ao projeto ?Eu & Elas?. A estreia da turnê aconteceu no Blue Note, uma casa de shows intimista em São Paulo, durante a Rolling Stone Sessions.

Orlando Morais compartilhou seu entusiasmo sobre a banda, destacando que ela não tem um líder fixo: ?Essa banda não tem um líder. Ela nasce de muito amor. É uma oportunidade de ficarmos juntos, porque a gente se ama, gosta de música! Não tem direcionamentos ou pontos estabelecidos, é tudo bem leve. Nunca fiquei refém de resultados. É por prazer, arte e diversão.?

A intenção por trás deste projeto é estreitar os laços familiares, mostrando ao público a mesma leveza que existe na relação entre eles. Ana afirmou: ?Quando começamos a ensaiar, precisou de apenas uma semana para sairmos com um show pronto. Foi a confirmação de que estávamos no caminho certo.? Cleo acrescentou: ?Uma família inteira do show business e que se dá bem! É trabalho, é diversão.?

Na plateia, Gloria Pires, que também é mãe de Bento (18), não conseguiu conter a emoção: ?Que noite mais especial vocês me proporcionaram! Eu ainda estou enxugando as lágrimas. Vocês me orgulham muito, amo muito vocês, meus amores, minha família.?

O show também contou com a presença de celebridades como Leandro D’Lucca (40), Paulo Dalagnoli (33), Luis Guilherme Curti, Bruno Fagundes (34), Marina Lima (67) e Karol Conká (37), que se declararam fãs fervorosos desse emocionante projeto musical familiar.

A turnê ?Eu & Elas? promete continuar encantando o público com sua energia contagiante e o amor que transcende através da música, consolidando ainda mais os laços especiais entre Orlando Morais e suas talentosas filhas.