Oprah Winfrey diz que nunca sentiu síndrome do impostor: "Tive que pesquisar"

A renomada apresentadora Oprah Winfrey e seu coautor Arthur C. Brooks lançaram recentemente um livro intitulado ?Construa a Vida que Você Deseja: A Arte e a Ciência de Ser Mais Feliz?. No livro, eles exploram como todos nós, independentemente dos desafios que enfrentamos, podemos fazer ajustes na forma como lidamos com nossas emoções - sejam elas positivas ou negativas - e aprender a viver nossas vidas com mais propósito, satisfação e alegria.

No entanto, uma emoção negativa que Oprah admite nunca ter sentido é a síndrome do impostor. Você sabe, aquela sensação de autodúvida em que talvez você não pertença a um bom emprego ou uma boa escola. A síndrome do impostor entrou em evidência no final dos anos 1970 em um artigo acadêmico sobre mulheres de alto desempenho que se sentiam atormentadas pelo medo de que alguém as expusesse como alguém que não merece a vida que estão levando.

Mas não para Oprah. Em uma conversa com a revista PEOPLE sobre o novo livro, Winfrey disse que isso era completamente alheio a ela. ?Eu não tenho nenhum desses sentimentos de impostor que muitas pessoas têm?, disse ela. ?Eu nem mesmo entendia isso, tive que pesquisar.?

Aos 69 anos, Winfrey credita isso à sua educação, especialmente à influência de seu pai

Ela relembra como seu pai sempre a incentivou a se esforçar e a manter os pés no chão, independentemente de suas conquistas. A apresentadora acrescenta que valoriza ?a capacidade de viver no espaço de verdadeira apreciação por uma vida, não apenas bem vivida, mas bem merecida?. Oprah se sente ?orgulhosa de si mesma? e reconhece que veio de uma longa linhagem de perseverança e superação, desde seu bisavô que era escravo até suas próprias realizações.

Em relação ao sucesso, Oprah também destaca que a falta de expectativas elevadas por parte dos outros contribuiu para sua trajetória. Ela lembra que a razão real pela qual conseguiu ser dona do programa ?The Oprah Winfrey Show? e ter participação nele foi porque ninguém esperava que se tornasse o enorme sucesso que foi.

?Nunca teriam concordado se tivessem pensado que seria um sucesso tão grande?, acrescenta. ?Nunca.? A história de Oprah Winfrey é uma inspiração de determinação, confiança e superação, e seu novo livro promete oferecer insights valiosos sobre como viver uma vida mais feliz e significativa.