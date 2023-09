Olivia Rodrigo sobre suposto problema com Taylor Swift: “Não tenho problema com ninguém”

Em uma nova entrevista para a Rolling Stone, Olivia Rodrigo, a estrela de 20 anos, comentou sobre os rumores de uma possível disputa com sua ídola de longa data, Taylor Swift. Isso ocorreu depois que a vencedora de 12 Grammys recebeu crédito de composição em duas faixas do álbum ?Sour? de Rodrigo, seguindo alegações de que as músicas eram semelhantes.

Rodrigo sempre foi uma grande fã de Taylor Swift e mostrou publicamente sua admiração pela superestrela. No entanto, após o lançamento do álbum ?Sour? em 2021, Swift e seus colaboradores receberam retroativamente créditos de composição em duas de suas músicas: ?1 Step Forward, 3 Steps Back? e ?Deja Vu,? que fazem referência a canções de Swift, ?New Year's Day? e ?Cruel Summer,? respectivamente.

Isso levou muitos fãs a suspeitarem que as duas músicas não estão mais tão amigas, pois não foram vistas juntas em público, não interagiram nas redes sociais e Taylor Swift se aproximou da também estrela pop Sabrina Carpenter, que supostamente não se dá bem com Rodrigo após o alegado triângulo amoroso com Joshua Bassett, que supostamente inspirou a música ?Drivers License? de Rodrigo.

Em relação a esses rumores, Olivia Rodrigo esclareceu: ?Não tenho problema com ninguém. ?

?Sou muito tranquila. Mantenho minha privacidade. Tenho meus quatro amigos e minha mãe, e essas são realmente as únicas pessoas com quem converso. Não há nada a dizer.?

Alguns ouvintes também suspeitaram que as letras de Rodrigo em seu novo álbum ?Guts? fazem referência à sua suposta desavença com Taylor Swift, com trechos em músicas como ?Vampire? (?Eu costumava pensar que era inteligente / Mas você me fez parecer tão ingênua?) e ?The Grudge? (?Eu tento ser durona, tento ser má / Mas mesmo depois de tudo isso, você ainda é tudo para mim?).

Sobre a questão dos créditos de composição, Rodrigo explicou: ?Fiquei um pouco surpresa na época. Era muito confuso, e eu era inexperiente e ingênua.? No entanto, ela também esclareceu que não estava diretamente envolvida nas decisões de crédito e que essas negociações ocorreram mais entre equipes do que com os artistas em si.

Portanto, enquanto os rumores sobre a relação entre Olivia Rodrigo e Taylor Swift continuam a circular, a jovem estrela prefere manter uma postura tranquila e focar em sua música e sua privacidade.