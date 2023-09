“Ô louco, meu”: Filho de Faustão ganha programa na Band

Dizem que filho de peixe, peixinho é, e nada poderia ser mais verdade do que o caso de João Silva, filho do apresentador Fausto Silva, que anunciou oficialmente que em outubro estreia na TV Band com seu programa próprio.

“Finalmente o Programa do João já é uma realidade. O momento significa o começo de uma nova fase de muito trabalho, muita felicidade, e que eu possa trazer, junto com essa equipe maravilhosa, um pouco de alegria para vocês”, comemorou o jovem de 19 anos.

O programa ainda não tem uma data de estreia fixa, mas já está sendo gravado no formato piloto há pelo menos um mês, segundo informações do jornal O Estado de S. Paulo. O formato será de entrevista em eventos e repercussão de assuntos da atualidade.

“Sábado, na Band, das 20h30 às 22h00, estamos lá, com muita diversão, muita descontração, daquele jeito que vocês gostam. Vocês vão estar como se fosse no palco comigo. Pode ficar bem à vontade, já sentar com a família, já avisar todo mundo que das oito e meia às dez da noite tem Programa do João na Band.”

No vídeo divulgado pelo jovem pelo Instagram, ele está assinando e rubricando o contrato com a emissora. Veja aqui.

Desde que migrou para a Band, após décadas na TV Globo, Faustão levou consigo o filho e o rapaz fez algumas aparições como ajudante de palco e em algumas entrevistas, deixando claro que o pai já o estava preparando para seguir carreira na televisão.

Fausto Silva, que acaba de deixar o hospital onde permaneceu internado por meses para fazer um transplante de coração, em São Paulo, adiantou há alguns dias que não tem mais intenção de voltar para a TV. “Já fiz a minha parte”, afirmou.