Namorado de Jojo Todynho fala sobre polêmica com a famosa: ‘Difícil pra caramba’

Enquanto Jojo Todynho fala sobre o processo de adoção de uma criança angolana, Renato Santiago, namorado da funkeira, resolveu falar sobre as polêmicas que aconteceram antes dela viajar para fora do Brasil.

“Estou vindo aqui me pronunciar. Para mim, está sendo difícil pra caramba, porque minha ideia nunca foi isso da internet. Vir aqui é muito difícil”, começou Renato, ao falar sobre os prints que geraram ataques na web.

Segundo ele, Jojo Todynho não tem nenhuma relação com os problemas. Em sua fala nas redes sociais, Renato disse que pensava que a ex era uma amiga e lembrou que a conversa aconteceu antes do namoro com a famosa.

Renato Santiago e Jojo Todynho foram flagrados no aeroporto (Reprodução/Instagram)

“Estou vindo aqui me pronunciar referente ao que você tem feito com a Jordana, ela não merece passar por isso, não. Se não está satisfeita comigo, me ataca”, sentenciou o anônimo, que voltou a falar que não quer viver exposto na internet.

Jojo Todynho anuncia que vai adotar um garoto de Angola

A cantora Jojo Todynho revelou no Instagram que já começou os procedimentos para adotar um menino que conheceu durante a viagem a Angola, chamado Francisco, e que foi paixão instantânea. “Olhei para ele e falei: Esse menino é meu filho”, contou.

Jojo disse que esteve em Luanda para participar como madrinha de um projeto social, matou a saudade dos amigos e ainda foi homenageada durante a visita a uma escola.

Jojo Todynho e o jovem Francisco (Reprodução/Instagram)

“O menino que veio me homenagear era o Francisco. Eu estava tão empolgada olhando para outras crianças, que não prestei atenção que ele estava lendo de costas para mim. Quando o professor o colocou de frente para mim, foi surreal. O olho dele brilhava, quando ele falava para mim. Foi uma conexão diferente, não tem explicação”, contou ela.

A funkeira disse que se emocionou e chorou muito com esse contato e já falou com o presidente da instituição para ver se consegue fazer o processo de adoção do garoto. “Perguntei para ele: ‘E se eu quiser te levar embora?’. Ele respondeu: ‘Vou embora com você’”, disse Jojo.

