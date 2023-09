Mulher fatura mais de R$ 140 mil no OnlyFans por fetiche com balão; saiba mais Imagem: reprodução Instagram (@spicy_loonergirl)

Dasha Daley aproveitou uma demanda em específico para lucrar, e muito, com o OnlyFans. Com 38 mil curtidas e mais de mil fotos compartilhadas na plataforma de conteúdo adulto, a jovem é conhecida como a ‘musa do balão de borracha’.

Segundo a mulher de 28 anos, seu lucro mensal é de R$ 140 mil mensal. O conteúdo produzido consiste em em estourar balões, sendo cerca de 20 por semana, com diversos deles sendo pedidos específicos por balões especiais.

A australiana diz que inclusive já recebeu reclamações dos vizinhos por conta do barulho. Na ocasião um homem bateu em sua porta para reclamar e ela disse: “isso é meu trabalho, minha maneira de ganhar dinheiro”.

De onde veio a inspiração para trabalhar o fetiche?

Em entrevista ao site Daily Star, Dasha comenta que a exploração pelo fetiche começou quando uma pessoa pediu em seu OnlyFans para que ela ficasse pelada e sentasse em cima de um balão de quase dois metros até ele estourar.

LEIA TAMBÉM: Sharon Osbourne revela segredo para um casamento de 40 anos com Ozzy Osbourne: “Ambos somos estranhos”

Após o pedido inusitado, ela compartilhou um trecho do vídeo no TikTok, o que gerou o interesse de diversas outras pessoas que possuem o mesmo fetiche, chamados de ‘looners’.

Ainda de acordo com a matéria, a mulher revelou que recebe cerca de 20 pedidos deste tipo de conteúdo por semana e arrecada de 200 a 300 dólares por conteúdo, cerca de 1 mil a 1,5 mil reais na cotação atual.

LEIA MAIS:

⋅ Mariah Carey relembra o vídeo de Dreamlover 30 anos após o lançamento

⋅ Tom Cruise rejeitado por Lady Di, uma das mais famosas do Reino Unido

⋅ Já viu ‘A Freira 2′? Cinco filmes de terror na Netflix para você se preparar para o suspense