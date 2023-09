Mariah Carey relembra o vídeo de Dreamlover 30 anos após o lançamento

Mariah Carey, a renomada cantora e compositora, presenteou seus fãs com um estilo nostálgico nesta segunda-feira ao compartilhar fotos no Instagram que lembram o visual de seu vídeo musical ?Dreamlover? lançado há 30 anos.

Nas fotos, Carey posou usando uma camisa xadrez preto e branco, cabelos longos e ondulados puxados para trás nas laterais e maquiagem mais natural. Ela brincou na legenda, dizendo: ?Homenagem ao vídeo de Dreamlover (sem os campos verdes 😂)?, relembrando com carinho o passado.

Os fãs elogiaram o visual, afirmando que o estilo casual fica incrível nela e que a transportou instantaneamente de volta a 1993, quando o vídeo original foi lançado.

No vídeo dos anos 90, Carey usava uma camisa xadrez azul e branca amarrada na parte inferior, revelando seu abdômen, combinada com shorts jeans dobrados e um cinto preto largo, enquanto seu cabelo estava em cachos e preso em rabos de cavalo baixos. O vídeo intercalava cenas de Carey sozinha em um campo, rolando na grama, com imagens de dançarinos vestidos em uma variedade de estilos.

?Dreamlover? ficou em primeiro lugar na parada Billboard Hot 100 por oito semanas

Foi o single principal do terceiro álbum de estúdio de Carey, ?Music Box,? e se tornou uma das maiores músicas de 1993, direcionando-a para um estilo mais centrado no pop

A música ?Dreamlover? foi construída em torno de uma batida retirada da canção ?Blind Alley,? lançada em 1970 pelo grupo de R&B The Emotions, marcando o tom para futuros sucessos baseados em samples, como ?Fantasy,? ?Honey,? ?Heartbreaker? e ?Loverboy.?

Para a faixa, Carey colaborou com Dave Hall, que já havia ganhado fama por seu trabalho no álbum de estreia de Mary J. Blige em 1992. Mariah Carey explicou que queria criar algo com uma sensação feliz e aberta, o oposto do estilo de Dave Hall. Isso levou à exploração de diversas melodias e loops antigos para a música.

O tributo de Mariah Carey ao visual icônico de ?Dreamlover? continua a mostrar como essa artista talentosa continua a encantar seus fãs, mantendo viva a memória de um dos momentos marcantes de sua carreira.