Maíra Cardi e Thiago Nigro optam pelo Brasil em lua de mel: "Melhor escolha"

Após um casamento secreto repleto de luxo e vários dias de festa, a influenciadora e empresária Maíra Cardi, juntamente com seu marido Thiago Nigro, também conhecido como Primo Rico, decidiram revelar o destino escolhido para sua viagem de lua de mel. Neste domingo, 10 de setembro, Maíra compartilhou alguns cliques e surpreendeu a todos ao revelar que eles não escolheram a Grécia, apesar de terem ganhado uma viagem para lá, optando, em vez disso, por um destino no território brasileiro.

O casal, que possui recursos financeiros consideráveis, decidiu que não havia necessidade de viajar para o exterior quando o Brasil oferece lugares igualmente encantadores. Eles escolheram Gramado como seu destino de lua de mel e, nas palavras de Maíra Cardi, essa foi a ?melhor escolha que poderiam fazer?. Ela expressou sua paixão pelo Brasil e destacou a hospitalidade das pessoas em Gramado.

O casamento de Maíra Cardi e Thiago Nigro foi repleto de momentos especiais. Além de trocarem alianças, Thiago também presenteou os enteados com anéis. Sophia Cardi, filha da noiva e fruto do relacionamento anterior com o ator Arthur Aguiar, chamou a atenção com um vestido que combinava com o da mãe.

Maíra Cardi compartilhou as primeiras fotos de seu casamento com Thiago Nigro, revelando que adotaram os sobrenomes um do outro

A cerimônia ocorreu no interior de São Paulo, em uma terça-feira, dia 29. Durante a ocasião, ela enfatizou a importância da aliança entre o casal e a proibição do uso de celulares na cerimônia.

O relacionamento de Maíra Cardi e Thiago Nigro começou quando ele participou do programa de emagrecimento liderado por Maíra. Na época, ela ainda estava com Arthur Aguiar, com quem tem uma filha, Sophia Aguiar. Em março deste ano, eles oficialmente assumiram o relacionamento e, em abril, Thiago Nigro pediu a mão de Maíra durante o batismo que realizaram no Rio Jordão.

A decisão do casal de desfrutar da beleza do Brasil em sua lua de mel ressalta as maravilhas naturais e culturais do país, proporcionando uma experiência encantadora e memorável para os recém-casados.