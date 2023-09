Maíra Cardi desativa redes sociais para focar em crescer a família: “Quero ter mais três filhos”

Maira Cardi, que casou recentemente com Thiago Nigro, o ‘Primo Rico’, revelou nesta terça-feira (12) que irá desativar o Instagram definitivamente.

A influenciadora fitness e empresária disse que pretende focar na família e precisa de paz para engravidar novamente. Maira tem 40 anos e é mãe de Lucas, fruto do relacionamento com Nelson Rangel, e Sophia, da relação anterior com Arthur Aguiar. Ela deseja ter mais três filhos.

“Estou aqui para dar um recado com dor no coração e, ao mesmo tempo, com alívio. Vim para agradecer todos esses anos que temos passado juntos, desde a época do snapchat, quando não era Instagram. Vocês torceram pela minha felicidade, vibraram com as minhas conquistas. Sou quem sou e cheguei onde cheguei graças a vocês [...]. Mas venho dizer para vocês que, pela primeira vez na minha vida, vou realmente desativar o meu nstagram de verdade, mas com o coração em paz”, iniciou ela.

🚨O BEM VENCEU! Maíra Cardi anuncia que vai desativar as redes sociais.

VÃO SENTIR FALTA? pic.twitter.com/Pv8288fLww — FOFOCAS ON (@fofocason1509) September 12, 2023

Entre os diversos stories, a Maíra disse que está em uma nova fase da vida com os 40 anos recém-completados e que deseja mais filhos.

LEIA TAMBÉM: Selena Gomez brilha em selfie de biquíni preto no espelho

“Quero ter mais três filhos, e já não sou tão novinha assim, o que requer mais atenção, mais cuidado, saúde emocional e física. Muita paz para que essas crianças sejam geradas da melhor forma possível. Cuido muito da minha saúde. Eu quero fazer a pré concepção, o que significa que seis meses antes de conceber a criança, você muda drasticamente os seus hábitos. O seu, e o do pai”.

Nesta terça (12), Maira Cardi usou as redes para revelar que, pela primeira vez, vai desativar o Instagram definitivamente. Recém-casada com Thiago Nigro, a empresária contou que pretende se concentrar na família e quer paz para engravidar novamente. Ela, que já é mãe de Lucas e… pic.twitter.com/UyRKel9wGL — RaniNews (@raniellebsb) September 12, 2023

LEIA MAIS:

⋅ Kayky Brito na UTI: Essas são as possíveis sequelas do traumatismo craniano

⋅ Letícia Spiller impressiona em prática de yoga à beira-mar

⋅ Pai dos filhos de Britney Spears busca aumento na pensão alimentícia