Kylie Jenner vai ao US Open 2023 com Timothee Chalamet

Kylie Jenner foi vista ao lado de Timothee Chalamet no US Open 2023, e as fotos revelam um lado surpreendente da estrela da realidade e bilionária.

Kylie Jenner, conhecida por sua presença nas redes sociais e em reality shows, surpreendeu a todos ao ser vista no US Open 2023, acompanhada de seu novo namorado, o ator Timothee Chalamet. As fotos do casal nas arquibancadas revelaram um momento inusitado e cheio de surpresas.

Kylie Jenner, Timothee Chalamet and Laverne Cox are here for all the finals drama. 👀 pic.twitter.com/ToItygnGst — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2023

No evento esportivo, enquanto Timothee Chalamet demonstrava genuíno interesse pela partida de tênis, Kylie Jenner parecia estar se esforçando para acompanhar o jogo. Vestindo um top preto e óculos de sol oversized, ela parecia mais uma agente de Hollywood do que uma espectadora de esportes. Enquanto isso, Timothee adotou um estilo mais descontraído, usando várias coberturas para a cabeça e um moletom sobre o boné.

As imagens mostram momentos de carinho entre o casal, mas também capturam Kylie reagindo com atraso às jogadas no jogo, indicando seu esforço para entender as nuances do tênis. Parece que Kylie está mergulhando em um novo mundo de interesses, pois, anteriormente, era mais vista em eventos de basquete e festivais lotados.

kylie jenner and timothee chalamet are so cute pic.twitter.com/r64izKWsNj — 𝓛͏͏ ͏ (@elordior) September 10, 2023

A cena de Kylie tentando seguir a partida, mesmo que com dificuldade, é incrivelmente notável. Todos nós já nos encontramos na situação de tentar parecer interessados em algo que não compreendemos totalmente, especialmente no início de um relacionamento. Kylie agora está namorando alguém com interesses muito diferentes dos rappers e atletas com os quais estava acostumada.

Este episódio revela um lado encantador e autêntico de Kylie Jenner. Todos nós já fingimos gostar de filmes que não entendemos, demonstrar interesse em passatempos que não fazem sentido para nós e até mesmo adotar opiniões sobre tópicos que desconhecemos, tudo para impressionar alguém especial. É uma tentativa de se mostrar mais atraente no início de um romance, quando ainda estamos descobrindo quem o outro é.

Portanto, é possível que Kylie tenha adotado um novo interesse pelo tênis por conta de seu relacionamento com Timothee Chalamet. Independentemente disso, sua atitude é compreensível para muitos de nós que já estivemos na mesma situação. Às vezes, é preciso dar uma chance a novos interesses para se conectar com alguém especial, mesmo que isso signifique assistir a um jogo de tênis quando você preferiria estar em casa assistindo a um filme completamente diferente.