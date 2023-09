Kayky Brito na UTI: Essas são as possíveis sequelas do traumatismo craniano

O ator Kayky Brito segue sendo observado pelos médicos do Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro, que informaram por meio de boletins médicos que o famoso segue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e tem quadro clínico estável.

Mas, o atropelamento pode deixar algumas sequelas, já que ele se recupera de um traumatismo craniano, ocasionado pelo impacto do grave acidente. Vale destacar que depois da internação e do diagnóstico, a procura pelo assunto cresceu na web e resolvemos falar sobre isso.

A perda de movimentos de parte do corpo e alteração na visão e no controle da respiração podem ser uma das possíveis sequelas de quem sofre com o traumatismo craniano. Há também quem sofra com as questões intestinais ou urinárias, que podem surgir logo após o trauma, ou um tempo depois.

Ator Kayky Brito segue internado e em recuperação (Reprodução/Instagram)

Quem sofre um traumatismo craniano, como o ator Kayky Brito, que segue em recuperação no Hospital Copa D’Or, também pode apresentar dificuldades na fala e ter perda de memória, apatia, agressividade, irritabilidade e alterações do sono.

Mas, calma, afinal, depois de identificar uma das possíveis sequelas do traumatismo craniano o médico consegue indicar o melhor tratamento, seja com fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos ou terapeutas ocupacionais, que ajudam na recuperação ou na melhora da qualidade de vida.

Bruno de Luca testemunhou o atropelamento de Kayky Brito (Reprodução/Instagram)

Vale destacar que o traumatismo craniano é uma lesão que afeta o cérebro e pode variar entre leves e graves e os sintomas geralmente incluem confusão, perda de consciência, dor de cabeça, náuseas, enjoos, lesões neurológicas e distúrbios cognitivos.

O estado de saúde de Kayky Brito

Como falamos, o ator segue internado na UTI e, de acordo com o boletim médico divulgado neste sábado (09), o seu estado de saúde é estável. O famoso também está sedado e em ventilação mecânica.

Depois de algumas cirurgias, Kayky também apresentou algumas melhoras significativas, mas segue em observação médica. Os profissionais que cuidam do ator afirmam que é uma “resposta satisfatória ao tratamento”.

