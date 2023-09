Jennifer Aniston coleciona elogios com biquíni arrasador

Jennifer Aniston, a renomada estrela de ?Friends?, recebeu recentemente o título de ?a mulher mais atraente do mundo? após arrasar com um biquíni preto durante um passeio à praia. Aos 54 anos, Aniston compartilhou um ?festival de fotos de verão? com sua legião de fãs no Instagram, conquistando elogios pela sua aparência espetacular em uma praia repleta de palmeiras.

Deslumbrante em biquíni preto

Jennifer Aniston, carinhosamente conhecida como Jen, fez com que seu abdômen definido fosse o centro das atenções ao usar um top de biquíni preto, amarrado nas costas e com alças finas que realçavam seus ombros tonificados. Com uma toalha listrada preta e branca envolvendo sua cintura, Jen revelou generosamente sua pele ao sol, complementando o visual com um chapéu de palha de aba larga e um par de óculos escuros enquanto curtia a praia com uma bebida nas mãos.

A estrela deixou seu cabelo castanho claro cair em ondas úmidas pelos ombros e pareceu estar quase sem maquiagem enquanto caminhava pelas areias brancas, sendo acompanhada por alguém que a filmava por trás.

Aventuras de Jen na praia

Em outra postagem, Jennifer Aniston trocou o biquíni por um vestido preto com alças enquanto percorria um caminho de areia ao lado de outras celebridades, incluindo Jimmy Kimmel e Amanda Anka, esposa de Jason Bateman.

De forma curiosa, Jennifer posteriormente calçou um par de botas de compressão e se deitou em um chão de academia. Essas botas são conhecidas por oferecer uma ?massagem aérea? para as pernas, comprovadamente aliviando dores musculares e aumentando o fluxo sanguíneo após o exercício. O tratamento de Jennifer, chamado Body Ballancer, proporciona uma massagem de drenagem linfática e auxilia na desobstrução dos quadris, coxas e glúteos.

Jennifer Aniston mantém uma rotina de exercícios cinco vezes por semana, mas ao longo dos anos, ela ?reprogramou sua mente? em relação ao condicionamento físico. Em uma entrevista à British Vogue, ela afirmou: ?Costumava ser apenas treinos intensos. Era preciso fazer 45 minutos a uma hora de exercícios cardiovasculares, caso contrário, não era considerado um treino. Isso não apenas sobrecarrega o corpo, mas também o exaure - quem deseja isso??

Na legenda de sua postagem no Instagram, Jennifer escreveu: ?Festival de fotos de verão? acompanhado por uma série de emojis felizes.

Reações dos fãs e título honorário

Os fãs não economizaram nos elogios, com um deles escrevendo: ?Melhor cabelo de verão que existe!? Outro comentou: ?Dá para sentir as boas vibrações?, enquanto um terceiro usuário das redes sociais afirmou: ?Você é a garota do verão!? Além disso, outros internautas chamaram Jen de ?a mulher mais atraente do mundo?, demonstrando seu carinho pela estrela com mensagens como ?Amamos você, mamãe!? e ?Eu te amo!?.