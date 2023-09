Já viu ‘A Freira 2′? Cinco filmes de terror na Netflix para você se preparar para o suspense

Uma cena do filme “A Freira 2”. Foto Warner Bros. (Warner Bros. Pictures via AP) (Courtesy of Warner Bros. Pictures/AP)

“A Freira 2″ estreou nos cinemas do mundo e as redes sociais foram inundadas de comentários. O filme da Warner Bros, dirigido por Michael Chaves, aponta para ser um dos sucessos do estúdio em 2023, que já conta com bilheterias impressionantes se igualando a filmes como Barbie, The Flash ou Creed III.

As primeiras impressões falam muito de terror e suspense no filme. "Ele tem uma trama sólida e um desenvolvimento estável, a forma como os caminhos da irmã Irene e Frenchie se entrelaçam gradualmente para se unirem definitivamente em um final incrível", foi um dos comentários mais acertados sobre o filme.

Então, com isso em mente, aqueles que estão se programando para ir ao cinema e querem se preparar com um pouco de terror antes de assistir ‘A Freira 2′, podem ver esses cinco filmes de terror, que estão disponíveis na Netflix.

Terror na Netflix

1. Maldição (2022)

Uma família taiwanesa é assombrada por uma presença sobrenatural que possuiu sua filha pequena. O filme é dirigido por Kevin Ko e apresenta um estilo visual impressionante e uma atmosfera de terror que vai arrepiar os cabelos.

2. Um Lugar Silencioso: Parte II (2020)

Nesta sequência do bem-sucedido filme de 2018, a família Abbott deve continuar lutando pela sua sobrevivência em um mundo pós-apocalíptico infestado por criaturas cegas, mas sensíveis ao som. O filme é dirigido por John Krasinski e conta com uma trama emocionante e um final impactante.

3. Eu te vejo (2019)

Uma jovem mulher percebe que está sendo perseguida por um serial killer que pode vê-la através das câmeras de segurança. O filme é dirigido por Adam Wingard e tem uma premissa original e um ritmo frenético.

4. Vozes e Vultos (2021)

Um casal recém-casado se muda para uma casa antiga que esconde um sombrio segredo. O filme é dirigido por Martha Stephens e conta com uma ambientação inquietante e uma atuação marcante de Amanda Seyfried.

5. Rua do Terror (2021)

Uma trilogia de filmes de terror que conta a história de um grupo de adolescentes que enfrentam uma força sobrenatural que ameaça o seu povoado. O filme é dirigido por Leigh Janiak e conta com uma história emocionante e um elenco jovem e talentoso.