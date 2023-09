Gisele Bündchen desfila sem calças em elegante evento da Semana de Moda de Nova York

Gisele Bündchen, aos 43 anos, sabe como fazer uma declaração de moda. A supermodelo surpreendeu ao aparecer sem calças em um elegante evento da Semana de Moda de Nova York no sábado à noite, conforme relata o Page Six.

Ela usou apenas uma jaqueta jeans oversized para o jantar da Frame, repleto de celebridades, quase um ano após se separar do marido Tom Brady. A mãe solteira de dois filhos exibiu suas pernas tonificadas ao usar a jaqueta ultracurta parcialmente aberta, combinando-a com um par de sapatos estilo clog pretos.

Bündchen deixou seus cabelos em cachos desarrumados e manteve seu visual simples, usando maquiagem mínima e sem joias, exceto por seu relógio.

Gisele Bündchen goes pantsless at chic New York Fashion Week event https://t.co/ftlK8yJes0 pic.twitter.com/yxGkfth0hT — Page Six (@PageSix) September 11, 2023

Durante a noite, a beleza brasileira foi vista conversando com o fundador e diretor criativo da Frame, Erik Torstensson, juntamente com a modelo Maria Borges.

A ex-angel da Victoria's Secret tem mantido um perfil relativamente discreto ao longo do último ano após sua separação de Brady. No entanto, recentemente ela se manifestou sobre estar sempre presente na vida do filho mais velho de seu ex-marido, Jack, ?independentemente do que aconteça?.

Em uma postagem no Instagram em celebração ao 16º aniversário do adolescente no mês passado, ela compartilhou uma mensagem doce para o filho de Brady com sua ex-parceira Bridget Moynahan. ?Feliz aniversário Jack! Não posso acreditar que você está fazendo 16 anos! Lembro-me de quando você era apenas um pequeno grãozinho e agora você está bem maior do que eu?, elogiou na legenda.

?Tenho muita sorte de tê-lo em minha vida e sempre estarei aqui para você, independentemente do que aconteça! Te amo muito!?

Embora tenha sido especulado que Bündchen estava namorando seu instrutor de jiu-jitsu, Joaquim Valente, após ela e Brady, 46 anos, tomarem a ?dolorosa e difícil? decisão de se divorciar em outubro do ano passado, ela negou em uma entrevista à Vanity Fair em março que eles estivessem romanticamente envolvidos.

Enquanto isso, Brady foi associado à modelo russa Irina Shayk depois que o casal passou uma noite juntos em Los Angeles no início do verão. O campeão do Super Bowl sete vezes foi fotografado buscando a mãe de uma filha de Bradley Cooper no Hotel Bel-Air e a levando para sua mansão na Califórnia em julho.

Na semana seguinte, o Page Six relatou que as coisas estavam esquentando entre o casal quando ele levou Shayk, de 37 anos, para um encontro de sushi ?privado e discreto? em Nova York.