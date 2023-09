Fora do Encontro, Manoel Soares revela se guarda mágoa de Patrícia Poeta

“Eu não tenho mágoa”, afirmou Manoel Soares sobre sua relação com Patrícia Poeta durante o tempo que ficou no Encontro. Segundo o comunicador, que hoje atua nas redes sociais, sua relação com a famosa não era tão conturbada.

Em entrevista ao Fofocalizando (SBT), o ex-contratado da TV Globo diminuiu o impacto das alfinetadas que ocorriam durante o programa ao vivo: “Nem sempre se fala aquilo que deseja e não existe nenhuma relação de mágoa. Se tivesse eu diria com tranquilidade”, explicou o famoso.

Ele também deixou claro que as redes sociais pegaram pesado com Patrícia Poeta, que foi colocada em xeque pelos fãs do Encontro. Durante as polêmicas, anônimos chegaram a pedir que ela fosse demitida: “Eu acho injusto colocar a carreira de pessoas em judice por especulações. Não concordo com isso e acho que esse tipo de abordagem, esse tipo de olhar é desonesto com essas pessoas e com o público”.

Em podcast, Manoel Soares revela se foi demitido ou pediu demissão da Globo (Reprodução/Instagram)

Sobre sua demissão da TV Globo, Manoel mostrou-se calmo com a decisão: “Eu nunca entro em um espaço de trabalho achando que esse é o lugar que eu vou passar o resto da minha vida. A minha família se organizou financeiramente e emocionalmente para viver isso”.

Manoel terminou a entrevista ao Fofocalizando afirmando que aprendeu muito com toda a situação: “Eu digo que foi, inclusive, uma oportunidade de revisitar o que eu sou como pessoa, como profissional, e eu estou muito feliz com as descobertas que estão acontecendo”.

Sem Manoel Soares, Patrícia Poeta segue no comando do Encontro (Reprodução/Globo)

A polêmica sobre o salário ‘15 vezes’ menor

Durante o programa Encontro, a situação de Patrícia Poeta e Manoel Soares ficou muito complicada durante uma entrevista ao podcast Quem Pode, Pod de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, o famoso falou sobre a diferença salarial.

Sem revelar nomes, Manoel afirmou que estava falando de “um cachê de, às vezes, 15 vezes menos para uma pessoa que está do meu lado” e é claro que a insinuação deixou os telespectadores do Encontro assustados e ligassem a ideia ao salário de Patrícia Poeta.

