Família Jonas "torcia" por Joe e Sophie Turner antes do divórcio: "Tiveram que seguir em frente"

O casamento de Joe Jonas e Sophie Turner chegou ao fim, mas, de acordo com uma fonte exclusiva do Page Six, a família Jonas estava ?torcendo? pelo casal antes do divórcio. No entanto, o apoio amoroso de seus entes queridos não foi suficiente para resolver os problemas matrimoniais.

A fonte compartilhou: ?Não estava mais funcionando. Isso acontece. Joe tem que fazer o que tem que fazer, e o mesmo vale para a Sophie. Apenas eles sabem o que é melhor para eles e sua família.?

Embora várias mídias tenham retratado Sophie Turner como uma mãe ausente durante a separação do membro dos Jonas Brothers, nossa fonte concede algum reconhecimento à estrela de ?Game of Thrones?. O informante da família Jonas afirma: ?A família a ama e o amor que ela tem por aquelas meninas?, referindo-se às duas filhas do casal.

Até o momento, os representantes do ex-casal não responderam aos pedidos de comentários sobre o assunto

Em 3 de setembro, o Page Six confirmou que Joe Jonas, 34 anos, e Sophie Turner, 27 anos, estavam indo em direção ao divórcio. Dois dias depois, ele entrou com documentos judiciais pedindo a dissolução de seu casamento de quatro anos, alegando que a união estava ?irremediavelmente quebrada?.

Uma fonte da família declarou em 5 de setembro: ?O divórcio foi o último recurso para Joe. Ele nunca quis desfazer sua família, mas sentiu que tinha que seguir o que ele sentia ser o melhor caminho para suas filhas. Um lar infeliz não é um lar, e a verdade é que ele e Sophie estavam passando por isso este ano.? A fonte acrescentou que o cantor ?finalmente chegou a um ponto em que sentiu que havia esgotado todas as opções para salvar o casamento.?

Joe Jonas e Sophie Turner abordaram sua separação pela primeira vez em um comunicado conjunto em 6 de setembro, no qual afirmaram: ?Após quatro maravilhosos anos de casamento, decidimos mutuamente encerrar nossa união de forma amigável. Existem muitas narrativas especulativas sobre o porquê, mas, verdadeiramente, esta é uma decisão unida e esperamos sinceramente que todos possam respeitar nossos desejos por privacidade para nós e nossos filhos.?

Atualmente, Joe está em turnê com seus irmãos Kevin Jonas e Nick Jonas, enquanto Sophie está em sua Inglaterra natal filmando a próxima série de TV ?Joan?.