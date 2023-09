Ed Sheeran "invade" casamento e toca sua nova canção "mágica" para noivos

Ed Sheeran fez uma aparição surpresa em um casamento em Las Vegas, proporcionando um momento inesquecível para os noivos e seus convidados. A estrela britânica, cujo concerto em Allegiant Stadium foi adiado devido a problemas de segurança, surpreendeu um casal cantando sua próxima música, ?Mágica?, enquanto eles se preparavam para dizer ?sim?.

O casal, Jordan e Carter Lindenfield, conforme relatado pelo Fox 5 Vegas, ficou chocado quando Sheeran, de 32 anos, entrou na sala com um violão acústico e começou a interpretar a balada romântica. O momento foi compartilhado por Sheeran em seu Instagram, onde o vídeo captura a surpresa e a emoção do casal.

A música ?Mágica? é parte do próximo álbum de Sheeran, ?Autumn Variations,? que será lançado em 29 de setembro. A letra da canção diz: ?This is how it feels to be in love / This is magical? (?Assim é como se sente estar apaixonado / Isso é mágico?).

Após a apresentação, os noivos oficializaram seu casamento e trocaram um beijo

Em seguida, eles assinaram os documentos do casamento, e Ed Sheeran acrescentou seu próprio nome como testemunha. O cantor compartilhou o momento em seu Instagram com a legenda: ?Invadi um casamento, isso é mágico.?

Essa aparição surpresa ocorreu logo após o adiamento do concerto de Sheeran em Las Vegas, apenas uma hora antes do início programado no Allegiant Stadium. O cantor explicou no Instagram que problemas durante a montagem do palco tornaram impossível prosseguir com o show. O concerto foi reagendado para 28 de outubro, e os ingressos já adquiridos serão válidos para a nova data.

Ed Sheeran, em um vídeo anterior, anunciou seu álbum ?Autumn Variations?, que contém a música ?Mágica?. Ele descreveu o álbum como uma coleção de canções baseadas na amizade, inspiradas na obra do compositor Elgar, que criou 14 músicas em homenagem a 14 amigos.

A surpresa de Sheeran no casamento demonstra não apenas sua generosidade, mas também sua dedicação aos fãs e seu desejo de compartilhar momentos especiais com eles, mesmo quando os planos originais mudam.