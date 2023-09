Diretor de Deadpool 3 afirma: "bromance" real entre Ryan Reynolds e Hugh Jackman"

No mundo do entretenimento, muitas amizades surgem durante as filmagens, mas o ?bromance? entre Ryan Reynolds e Hugh Jackman é mais real do que muitos imaginam. O diretor de ?Deadpool 3?, Shawn Levy, compartilhou em uma entrevista ao Los Angeles Times durante o Festival Internacional de Cinema de Toronto que a dinâmica próxima entre a dupla é genuína.

Levy, de 55 anos, enfatizou: ?É completamente real. Os caras se amam quase tanto quanto Ryan Reynolds e eu nos amamos. Porque essa amizade é uma história para todos os tempos.?

Essa não é a primeira vez que Shawn Levy trabalha com Ryan Reynolds, de 46 anos, já que eles colaboraram em ?Free Guy? (2021) e ?The Adam Project? (2022). O sucesso de ?Free Guy? levou ao anúncio de uma sequência, mostrando o entusiasmo do público pelo trabalho da dupla.

Enquanto isso, Ryan Reynolds e Hugh Jackman, de 54 anos, estão prontos para reprisar seus papéis como Deadpool e Wolverine, respectivamente, em ?Deadpool 3?

As filmagens do filme começaram em Londres em maio, conforme relatado pelo The Hollywood Reporter. Este filme marcará a estreia completa do personagem Deadpool no Universo Cinematográfico Marvel, bem como a primeira vez que Reynolds e Jackman trabalham juntos em um filme da Marvel desde que Reynolds apareceu como uma versão diferente de Deadpool em ?X-Men Origins: Wolverine? (2009).

Reynolds e Jackman anunciaram pela primeira vez que Wolverine estaria no próximo filme do Deadpool em setembro de 2022, por meio de um vídeo nas redes sociais. Eles também asseguraram que a próxima aparição de Wolverine nas telas não afetaria a trajetória do personagem em filmes anteriores, que terminou com a morte de Logan em ?Logan? (2017).

Quick explainer video that tackles…

1) Timeline questions

2) Logan canon

3) MCU FAQ

4) Whether we can do this all day or not pic.twitter.com/50lBsfYS5p — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 28, 2022

Ambos os atores expressaram publicamente sua apreciação mútua, com Reynolds revelando que Jackman o aconselhou sobre suas cenas de canto e dança em ?Spirited?. Por sua vez, Jackman compartilhou seu entusiasmo por trabalhar com Reynolds em ?Deadpool 3?, prevendo que seus personagens estarão se enfrentando durante todo o filme.

?Deadpool 3? está programado para chegar aos cinemas em 3 de maio e promete ser uma combinação de ação e comédia, destacando a química única entre Ryan Reynolds e Hugh Jackman que vai além das telas.