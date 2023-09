Claudia Raia e Enzo Celulari se encantam com "Uma Linda Mulher - O Musical"

A noite foi marcada por glamour e emoção no Teatro Santander, em São Paulo, com a estreia VIP do espetáculo ?Uma Linda Mulher - O Musical?. O evento contou com a presença ilustre de Claudia Raia, de 56 anos, que estava acompanhada de seu filho, Enzo Celulari, de 26, para prestigiar a atuação de seu marido, Jarbas Homem de Mello, no papel principal.

Claudia Raia, uma das atrizes mais renomadas do Brasil, demonstrou sua elegância com um look todo preto e esbanjou simpatia durante o evento. Nos bastidores, a artista trocou carinhosos beijinhos com seu marido, Jarbas Homem de Mello, que brilhava nos palcos como protagonista da produção.

Claudia Raia e Enzo Celulari prestigiam musical de Jarbas Homem de Mello https://t.co/JH7qdsvGIX pic.twitter.com/tpEdS5OIhN — Estrelando (@Estrelando) September 1, 2023

O encontro em família de Claudia Raia e Enzo Celulari foi um dos momentos mais aguardados da noite e reforçou o apoio e carinho da família pelo trabalho de Jarbas Homem de Mello no musical.

Famosos prestigiam o espetáculo

Além da presença de Claudia Raia e Enzo Celulari, o evento reuniu diversas outras celebridades que vieram prestigiar o espetáculo. Entre elas estavam Bianca Bin, Sérgio Guizé, Bianca Rinaldi, Maria Bia, Graciele Lacerda, Marcella Rica, Luisa Mell e Gabriel Braga Nunes, que abrilhantaram ainda mais a noite especial.

O musical ?Uma Linda Mulher - O Musical? promete ser um sucesso, trazendo aos palcos brasileiros a emocionante história que conquistou o coração de milhões de pessoas ao redor do mundo. Com um elenco talentoso e uma produção de alto nível, o espetáculo promete encantar o público e se tornar um dos destaques culturais da temporada.

A presença de Claudia Raia, Enzo Celulari e outros famosos na estreia do musical demonstra o prestígio e a expectativa que cercam essa produção teatral. Com Jarbas Homem de Mello no papel principal e um elenco de destaque, ?Uma Linda Mulher - O Musical? promete emocionar e encantar a todos que assistirem a essa bela história nos palcos paulistanos.