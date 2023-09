Bruna Marquezine: romantização da maternidade e a pressão para se tornar mãe

Aos 28 anos, Bruna Marquezine abre o coração sobre as pressões e expectativas em torno de sua maternidade. A atriz, que está solteira, compartilhou seus sentimentos em uma entrevista à revista Quem, revelando como sua perspectiva mudou ao longo dos anos.

?Mais nova, eu dizia que aos 23 eu seria mãe, graças a Deus eu estava errada?, admitiu Bruna Marquezine. Ela destacou que essa era uma romantização da maternidade e, embora ainda seja um sonho, as coisas evoluíram desde então.

A artista, que recentemente fez sua estreia no cinema mundial com o filme Besouro Azul da DC, também discutiu as pressões que enfrenta em sua carreira. ?É um exercício diário não me comparar e não deixar que a idade me assuste. Sempre tem alguém mais jovem conquistando coisas maiores, fazendo coisas incríveis. Dá uma sensação de que o tempo está passando, preciso construir minha família, ser uma profissional melhor e fazer mais. O mundo passa essa mensagem constante para a gente. Tudo acontece no tempo certo?, ponderou ela.

A sinceridade de Marquezine sobre suas escolhas e o enfrentamento das expectativas sociais em relação à maternidade ressoaram com muitos de seus fãs e seguidores. Sua abertura em relação a esses tópicos sensíveis destaca a importância de que cada pessoa tem seu próprio ritmo e que não há uma linha do tempo universalmente correta para a vida pessoal e profissional.

Enquanto Bruna Marquezine continua a consolidar sua carreira e explorar novos horizontes no cinema, ela reforça a mensagem de que todos devem seguir seu próprio caminho, independentemente das pressões externas. Seu desabafo sincero serve como um lembrete inspirador para que cada um viva de acordo com seu tempo e suas escolhas, sem se deixar influenciar por expectativas externas.