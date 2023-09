Ator na UTI: Os astros revelam a previsão para Kayky Brito após grave acidente

Kayky Brito segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Copa D’Or, no Rio de Janeiro, mas fora do hospital fãs e amigos pedem pela recuperação do famoso, que segundo os astros pode sair do centro hospitalar com sequelas.

Segundo Mãe Michelly da Cigana, que participou do podcast Não é Nada Pessoal, apresentado por Arthur Pires, o ator vai passar por momentos complicados, mas pode sobreviver ao atropelamento: “Pra mim, existe um corte nos caminhos dele. O risco é alto, mas se ele sobreviver terá sequelas”.

A vidente, no entanto, não afirma na entrevista quais seriam essas sequelas, apenas lembra que as celebridades são pessoas como qualquer outra e que estão suscetíveis aos mesmos problemas: “Eles são pessoas de carne e osso, que estão neste mundo suscetíveis aos mesmos sentimentos e oportunidades, e às vezes a esses riscos que estar no mundo é diário para a gente”, disse ela.

Depois da cirurgia, Kayky Brito teve uma leve melhora (Reprodução/Instagram)

Sem papas na língua, Mãe Michelly da Cigana afirma que o acidente envolvendo Kayky Brito já estava predestinado: “Eu realmente acredito que as coisas estão traçadas. As coisas estão sempre desenhadas”, indagou.

Bruno de Luca na mira das testemunhas

Bruno de Luca voltou a ser apontado como uma das principais testemunhas do acidente que levou o ator Kayky Brito à Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro. Mas, desta vez, outras pessoas afirmaram que ele sabia que a pessoa atropelada era o ator.

Kayky Brito segue internado e sedado (Reprodução/Instagram)

Em entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record TV, duas pessoas anônimas que também estavam no local afirmaram que Bruno de Luca sabia que o seu amigo tinha sofrido o acidente: “Ele falar que não sabia é impossível. Eu avisei, falei: ‘olha lá o que aconteceu com o seu amigo, meu Deus’. Eu fiquei em estado de choque”, disse a mulher.

O programa semanal da emissora de Edir Macedo também exibiu neste domingo (10) novos vídeos do ator Bruno de Luca após o atropelamento de Kayky Brito, no Rio de Janeiro (RJ). Nas imagens é possível ver que o apresentador do Multishow viu o atropelamento e, em seguida, ele vai até Kayky, atravessando a avenida onde o amigo foi atropelado.

