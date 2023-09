Apresentadora recebe serenata dos fãs galeses na copa do mundo de rugby

Momento Emocionante Quando Torcedores Cantam para Sarra Elgan Durante Cobertura da Copa do Mundo de Rugby.

A talentosa apresentadora de rugby, Sarra Elgan, teve uma surpresa encantadora enquanto cobria a Copa do Mundo de Rugby na França. Os apaixonados torcedores do País de Gales homenagearam com uma serenata, cantando o sucesso icônico de Andy Williams, ?You're Just Too Good To Be True?.

Sarra Elgan é uma figura respeitada no mundo do rugby devido ao seu papel como apresentadora da BT Sport (atualmente TNT Sports), bem como ao seu histórico de trabalho na Aviva Premiership na ESPN e na LV Cup. Sua experiência e paixão pelo esporte tornou uma das personalidades mais queridas entre os fãs.

A homenagem

Este momento emocionante ocorreu durante a cobertura da partida entre País de Gales e Fiji, em Bordeaux. A transmissão, realizada no centro da cidade, contou com a presença de torcedores galeses, que não perdeu a oportunidade de demonstrar seu carinho pela apresentação através da música de Andy Williams.

?You're Just Too Good To Be True? se tornou uma espécie de hino para os fãs galeses, e Sarra Elgan, que está conquistando rapidamente o coração do público, transmitindo com carinho enquanto se preparava para continuar sua cobertura diante das câmeras.

O momento especial foi compartilhado por Sarra Elgan em sua página do Instagram, onde possui uma base de fãs com mais de 50.000 seguidores. Ela brincou com a situação, dizendo: ?Eles estavam todos na água?.

A ocorrência nas redes sociais foi igualmente calorosa, com um de seus seguidores comentando: ?Eles são apenas humanos!? Outro acrescentou: “UAU, nota máxima pelo esforço”.

Esse gesto dos torcedores do País de Gales não apenas destacou a paixão pelo rugby, mas também mostrou o carinho e apoio que os fãs têm por Sarra Elgan, tornando este momento um destaque na cobertura da Copa do Mundo de Rugby deste ano.