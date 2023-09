A série tailandesa que está revolucionando a Netflix em todo mundo

No catálogo da Netflix brilham produções de todo o mundo. A plataforma do N vermelho tem para oferecer uma ampla variedade de filmes, séries e documentários para assistir e desfrutar a qualquer momento e, em sua missão de manter as opções frescas e renovadas, com títulos de todos os tipos de gêneros, destacou-se uma sombria série tailandesa pela sua brutalidade e chama-se Apartamento 6/9.

Apartamento 6/9: a série é uma mistura de comédia e suspense de origem tailandesa, algo que se tornou comum para a Netflix, que tem apostado muito nas produções orientais, pois têm sido muito bem aceitas pelos assinantes da plataforma de streaming. Esta ficção é dirigida por Pen-Ek Ratanaruang.

Trata-se de Apartamento 6/9

"Depois de perder o seu emprego, uma mulher descobre um pacote misterioso na porta de sua casa, e sua vida dá uma reviravolta inesperada... e fatal", é a sinopse da Netflix sobre esta série sobre crimes que estreou em 2023 na plataforma de streaming.

Esta produção conta com seis episódios, com uma duração média de 43 minutos cada um, embora o último seja mais longo, com 66 minutos. Esta série é uma ótima opção para um fim de semana de maratona no Netflix, pois além disso, tem um humor bastante particular que a torna diferente.

O elenco desta série é composto por Davika Hoorne, Ploi Horwang, Patara Eksangkul, Trisanu Soranun, Teerapat Lohanan, Torphong Kulon e Pruet Nakprad, entre outros.

A série acabou de chegar à Netflix há algumas semanas e, gradualmente, tem ganhado a atenção dos assinantes em várias partes do mundo, graças à sua trama e à crudeza com que Pen-Ek Ratanaruang a conduz.