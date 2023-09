10 séries e filmes que saem do Netflix esta semana: desde romances até tramas de ação

Desde que começou setembro, a Netflix tem sido incomparável ao atrair a audiência com o lançamento de várias séries viciantes como O Corpo em Chamas e filmes de impacto como Um Dia e Meio.

Para o restante deste mês, a plataforma promete continuar encantando seus assinantes com a chegada de mais títulos, como a quarta temporada de Sex Education ou o filme O Amor Está no Ar.

No entanto, há uma má notícia: o serviço digital também continuará a remover projetos de todas as categorias de seu vasto catálogo online nos próximos dias.

Séries e filmes que serão removidos da Netflix em setembro

Por isso, para que você não se surpreenda, apresentamos 10 produções que serão removidas da Netflix na segunda semana de setembro para que você corra para vê-los antes que seja tarde demais.

O último tiro (2017)

Os amantes de ficções cheias de ação têm que se apressar para ver esta produção, liderada por Hayden Christensen, Bruce Willis e Gethin Anthony, que se vai embora em dois dias.

Sinopse: Leva seu filho para a aldeia onde cresceu para caçar, mas todos os seus planos tomam um caminho surpreendente e perigoso quando testemunham um crime.

Último dia para ver na Netflix: 13 de setembro

O Atirador (2016-2018)

Se o seu filme favorito é O Atirador (2007), você precisa correr para ver as três temporadas desta série de ação baseada no filme e no livro Point of Impact protagonizado por Ryan Phillippe.

Sinopse: Um francotirador, ex-militar da Marinha, volta à ação para defender o presidente, mas logo descobre que foi armado uma armadilha.

Último dia para ver na Netflix: 14 de setembro

Ryan Phillippe é o protagonista da série 'O atirador' | (USA Network)

Missão: Impossível - Repercussão (2018)

Os fãs da franquia de filmes Missão Impossível têm pouco tempo para rever esta entrega da franquia, que conta com Tom Cruise, Henry Cavill e Ving Rhames nos papéis principais.

Sinopse: O fracasso de uma missão obriga Ethan Hunt e sua equipe a colaborar com a CIA - e alguns rostos conhecidos - em uma corrida para salvar o mundo da aniquilação nuclear.

Último dia para ver na Netflix: 14 de setembro

Black Lagoon (2006)

Se você gosta de assistir a séries de anime, provavelmente ficará triste com a partida deste projeto criado por Rei Hiroe. A boa notícia é que ainda há alguns dias para que você o veja antes que ele se vá.

Sinopse: Acreditou-se que ele estava morto quando foi sequestrado por piratas, mas este homem de negócios está mais vivo do que nunca: agora ele é um deles.

Último dia para ver na Netflix: 13 de setembro.

'Black Lagoon' é um dos animes que serão retirados da Netflix em setembro | (MAD HOUSE)

Dona das Finanças (2020)

Aqueles que amam ver séries protagonizadas por mulheres não podem perder esta produção de Nollywood baseada no livro homónimo da autora nigeriana Arese Ugwu.

Sinopse: Cinco glamorosas milionárias lutam para alcançar o sucesso enquanto lidam com suas carreiras, finanças, romances e amizades. Baseado no bem-sucedido romance de Arese Ugwu.

Último dia para ver na Netflix: 16 de Setembro

O Protetor (2021)

Liam Neeson, Katheryn Winnick e Juan Pablo Raba lideram este longa-metragem cheio de ação e suspense que vai manter você presa à cadeira durante os seus 108 minutos de duração.

Sinopse: Um ex-fuzileiro e fazendeiro do Arizona deixa um rastro de sangue quando se torna o protetor de uma criança que foge de traficantes de drogas assassinos.

Último dia para ver na Netflix: 14 de setembro

Liam Neeson é a estrela de 'O protetor' (Open Road Films)

Crazy Beautiful You (2015)

Se você é daqueles que nunca se cansa de ver comédias românticas com tramas típicas, então você ficará mais que encantado com este filme filipino para se apaixonar e rir.

Sinopse: Uma filha rebelde acompanha sua mãe em uma missão médica e se apaixona pelo atraente rapaz que tem a tarefa de vigiá-la.

Último dia para ver na Netflix: 14 de setembro

Zombieland: atire duas vezes (2019)

Se ainda não viu a sequência de Zombieland (2009), você tem pouco tempo para fazê-lo, porque o filme de terror com Woody Harrelson, Emma Stone, Jesse Eisenberg e Abigail Breslin está saindo esta semana.

Sinopse: O grupo de caçadores de zumbis retorna para encontrar sobreviventes desacompanhados e lutar contra um novo tipo de mortos-vivos.

Último dia para ver na Netflix: 15 de setembro

Abigail Breslin, Emma Stone, Woody Harrelson e Jesse Eisenberg em 'Zombieland: atire duas vezes' | (Columbia Pictures)

Meu eterno talvez (2016)

Pessoas que estão passando por um término podem aproveitar a última oportunidade de ver este filme romântico que nos lembra que o melhor no amor ainda está por vir.

Sinopse: Após o inesperado rompimento com seus respectivos parceiros, um homem e uma mulher têm um encontro casual em um hotel e embarcam em uma relação excepcional.

Último dia para ver na Netflix: 14 de setembro

Tudo Sobre Ela (2016)

Agora, se o que você gosta são dramas que possam te levar às lágrimas, você deve assistir este filme que certamente tocará seu coração antes que ele seja removido na próxima quinta-feira de setembro.

Sinopse: Uma empresária de sucesso com câncer contrata uma enfermeira, que também a ajuda a melhorar sua relação com seu filho distante.

Último dia para ver no Netflix: 14 de setembro