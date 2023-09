Sylvester Stallone encontra o Papa Francisco e recebe elogios por suas ações no cinema

Sylvester Stallone, o icônico ator conhecido por papéis memoráveis em filmes como ?Rocky? e ?Rambo?, teve a honra de conhecer uma das figuras mais influentes do mundo durante uma viagem em família ao Vaticano: o Papa Francisco.

Durante sua visita à Cidade do Vaticano, Stallone teve a oportunidade única de se encontrar com o Papa Francisco. O encontro foi registrado em vídeo e revelou um momento incrivelmente amigável entre o ator e o líder religioso.

O Papa Francisco, demonstrando seu apreço pelas contribuições de Stallone para o cinema, expressou sua admiração pelo ator, revelando que assistiu aos filmes de Stallone quando era mais jovem. Ele elogiou a carreira de Stallone e agradeceu por suas realizações na indústria cinematográfica.

O vídeo do encontro é cativante, mostrando Stallone até mesmo fazendo sombras de boxe, algo pelo qual é conhecido em seu papel como Rocky Balboa, enquanto o Papa Francisco o assiste com entusiasmo. Parece que o Papa estava tão emocionado com o encontro quanto Stallone.

Além do próprio Sylvester Stallone, sua família também participou da visita ao Vaticano. O ator apresentou sua esposa, Jennifer Flavin, e suas três filhas, Sophia, Scarlet e Sistine, ao Papa Francisco. Embora o nome Sistine possa ter chamado a atenção do pontífice devido à famosa Capela Sistina no Vaticano, o foco principal permaneceu nas realizações do astro de Hollywood.

Esta não foi a primeira vez que Stallone visitou o Vaticano. Em uma visita anterior em setembro, ele teve a oportunidade de segurar as chaves que abrem todas as portas na Cidade do Vaticano, incluindo a Capela Sistina. No entanto, desta vez, o destaque foi o encontro com o Papa Francisco.

O Papa Francisco é conhecido por suas reuniões seletivas com figuras públicas e celebridades, e seu entusiasmo ao conhecer Stallone demonstra o impacto duradouro que o ator teve não apenas na indústria cinematográfica, mas também na cultura popular em todo o mundo.