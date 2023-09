Rafa Kalimann exibe estilo antes de embarcar para Itália e EUA: "loucura boa"

Rafa Kalimann, ex-BBB e apresentadora de 30 anos, deslumbrou com seu estilo e simpatia ao ser vista no aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, na noite de sexta-feira. Antes de embarcar para uma temporada internacional, a influenciadora digital e apresentadora posou para fotos, exibindo um look composto por um elegante terninho cinza e uma camiseta branca.

📷 | 01/09/2023 • Rafa Kalimann embarcando no aeroporto Galeão no RJ •



📸 | AgNews pic.twitter.com/gHmHOD2H7q — byrkstyle (@byrkstyle) September 2, 2023

Ao ser perguntada na ocasião, Rafa respondeu que estava a caminho da Itália, onde iria participar do renomado Festival de Cinema de Veneza. Após esse compromisso, o destino seria Nova York, nos Estados Unidos. Rafa expressou sua empolgação com a perspectiva de uma semana agitada e diversificada.

hoje viajo pra um lugar bem especial

vou a trabalho, mais uma de tantas realizações que vcs me ajudam a viver — Rafa Kalimann (@rafakalimann_) September 1, 2023

A beldade disse: ?Esta semana vai ser uma loucura boa. Serão dois destinos opostos. Vai juntar trabalho e diversão com amigos. O primeiro destino, fui lá uma única vez, há muitos anos, e não gostei. O segundo destino eu conheço muito bem. Estou indo para Veneza hoje, e depois vou para Nova York?. Vale ressaltar que Rafa já fez intercâmbio na cidade de Nova York, o que torna essa viagem ainda mais especial.

Estilo e simpatia de Rafa Kalimann

Além de seus compromissos profissionais, Rafa Kalimann também se destacou por seu estilo pessoal e simpatia ao interagir com os fãs no aeroporto. Sua escolha de um terninho cinza demonstra sua elegância, enquanto a camiseta branca adiciona um toque descontraído ao visual.

A viagem internacional de Rafa Kalimann promete ser uma combinação de trabalho e diversão, à medida que ela se prepara para marcar presença no Festival de Cinema de Veneza e explorar as atrações de Nova York. Seu entusiasmo e estilo cativante continuam a conquistar seguidores e admiradores ao redor do mundo.