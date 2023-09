Meghan e Harry e os rumores de separação

Após meses de especulações e incertezas sobre o casamento de Meghan Markle e o Príncipe Harry, um novo relatório surgiu para esclarecer o que está realmente acontecendo com o casal real. Enquanto muitos acreditam que os dois estão à beira de uma separação, a verdade parece ser um pouco mais complexa do que isso.

A especulação começou a circular quando Meghan parou de usar suas alianças de noivado e eternidade, o casal já não era visto de mãos dadas em público e ela não estava presente em eventos importantes da família real. Esses sinais levaram a muitas teorias sobre o estado do relacionamento deles.

No entanto, um aprofundamento recente realizado por Alison Boshoff, do Daily Mail, revelou que Meghan e Harry estão, na verdade, se separando apenas em termos de carreira. O chamado ?Brand Sussex?, que uma vez foi uma combinação poderosa dos dois, agora está passando por uma separação.

Segundo Nick Ede, especialista em cultura e amigo de Meghan, a estratégia deles é ?desfazer o dano? causado pelo documentário Harry & Meghan e pelo programa ?Spare?, que os retratou como um casal tóxico. Ele enfatizou que não se trata de divórcio pessoal, mas sim de separação de imagem.

Os números de popularidade do casal refletem essa mudança. Antes de seus projetos polêmicos, Harry tinha uma avaliação positiva de +38 e Meghan de +23. No entanto, após o lançamento de ?Spare?, suas avaliações caíram drasticamente, com Harry em -7 e Meghan em -13. Embora tenham melhorado desde então, ainda estão longe dos números originais.

Enquanto Meghan parece estar se preparando para novos empreendimentos digitais, Harry não tem projetos confirmados no horizonte, e seu último documentário, ?Heart of Invictus?, não teve grande sucesso em termos de audiência. Ainda, há dúvidas sobre suas atitudes em relação à fama e à mídia.

Portanto, parece que Meghan e Harry estão seguindo caminhos separados em suas carreiras, mas a separação real entre eles continua sendo um mistério. Enquanto alguns acreditam que eles estão apenas reavaliando sua imagem pública, outros sugerem que uma separação total, incluindo seus acordos com a Netflix, pode estar no horizonte.

O que é certo é que essa história continua a intrigar o público e a manter todos os olhos voltados para o que o futuro reserva para esse casal real em evolução. Será que suas decisões de carreira separadas irão revitalizar suas reputações e levar a novos sucessos? Só o tempo dirá.